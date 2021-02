Schnell und unbürokratisch sollten die Corona-Hilfen für Unternehmen, Kleinbetriebe und Selbstständige fließen, kündigte Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier im März 2020 zu Beginn der Pandemie an. Die Realität sieht jedoch oftmals anders aus. „Es ist nicht nur damit getan, einen Antrag zu stellen“, weiß der Waldshuter Steuerberater Manfred Müller.

Als „sehr komplex und kompliziert“ bezeichnet der Geschäftsführer der Steuerberatungsgesellschaft Maier, Müller & Kollegen das Verfahren, mit Hilfe dessen vom Lockdown betroffene Unternehmen und Selbstständige finanzielle Unterstützung vom Staat anfordern können. „Wir haften für unsere Leistungen und müssen darauf achten, dass nichts schief geht“, erklärt Müller im Gespräch mit dieser Zeitung.

Um Missbrauch und fehlerhafte Anträge zu vermeiden, können Corona-Hilfen nur von sogenannten prüfenden Dritten beantragt werden. Dies sind Anwälte, Wirtschaftsprüfer oder in den meisten Fällen Steuerberater. Für die Vertreter dieses Berufszweigs bedeutet dies seit Monaten Hochbetrieb. „Derzeit stellen wir circa zehn bis 15 Anträge pro Woche. Gerade in den Wochen vor Weihnachten waren es jedoch deutlich mehr Anträge, die zu stellen waren“, erklärt Hans-Georg Reiner von der Steuerberatungsgesellschaft Treuhand Tiengen/Hochrhein auf Nachfrage.

Von einer ähnlichen Größenordnung berichtet Nicole Kaiser von Maier, Müller & Kollegen. Allerdings werden mehr Anträge geprüft, als dann tatsächlich eingereicht werden, heißt es aus der Waldshuter Kanzlei. Denn nicht jeder Unternehmer habe Anspruch auf Corona-Hilfen. Als Beispiel nennt Manfred Müller Gastronomen, die neben ihrem Lokal einen Online-Handel als zweites Standbein betreiben. „Umsatzeinbrüche müssen monatlich geprüft werden“, sagt der Steuerberater.

Der durchschnittliche Zeitaufwand je Antrag könne nur schwer beziffert werden, sagt Hans-Georg Reiner. „Hier kommt es sehr stark auf den Einzelfall an“, fügt er erklärend hinzu. „Grundsätzlich kann gesagt werden, dass die Bearbeitung eines Antrags auf November- oder Dezemberhilfe deutlich zügiger erfolgen kann, als ein Antrag auf die wesentlich umfassendere Überbrückungshilfe“, so der Steuerberater.

Viel Zeit in Anspruch nehme bei Maier, Müller & Kollegen neben der Bearbeitung der Anträge auch die beinahe wöchentlichen Online-Seminare, die die Steuerberaterkammer speziell zum Thema Corona-Hilfen für Kanzleien anbiete, wie Manfred Müller erklärt. „Die Schulungen dauern bis zu vier Stunden, und im Anschluss gibt es noch einen Chat mit den Experten“, erzählt der Steuerberater.

Sowohl in der Waldshuter als auch in der Tiengener Kanzlei befasst sich nur ein Teil der Belegschaft mit den Anträgen auf Corona-Hilfen. Maier, Müller & Kollegen haben dafür ein Dreier-Team zuzüglich der beiden Geschäftsführer Manfred Müller und Oskar Maier gebildet.

Hans-Georg Reiner erklärt für die Steuerberatungsgesellschaft Treuhand: „Aufgrund unserer Personalstärke waren wir in der Lage, die Antragstellung auf feste Mitarbeiter und einen Geschäftsführer zu konzentrieren. So kann einerseits die Einarbeitung in die doch sehr spezielle Thematik beschleunigt werden, andererseits kann der reguläre Büroablauf mit den übrigen Mitarbeitern beibehalten werden.“

Beide Kanzleien betonen, dass sie trotz der derzeitigen Mehrbelastung durch die Corona-Pandemie ihre restlichen Mandanten wie gewohnt in sämtlichen steuerlichen und betriebswirtschaftlichen Belangen beraten und auch neue Klienten aufnehmen. Da die Bearbeitung von Corona-Anträgen jedoch viel Zeit binde, sei die Abgabefrist für durch Steuerberater erstellte Steuererklärungen des Jahres 2019 bis zum 31. August 2021 verlängert worden, erklärt Manfred Müller.

Die Stimmung unter den Mandanten, die auf Corona-Hilfen angewiesen sind, beschreibt Reiner als gemischt. „Grundsätzlich sind die Hilfsprogramme natürlich erst einmal beruhigend für die Unternehmen, die entweder mit starken Umsatzeinbrüchen zu kämpfen haben oder gar ihren Betrieb aufgrund der behördlichen Anordnung vollständig schließen mussten“, sagt er auf Nachfrage.

Frustrierend für die Unternehmer seien die teils langen Verzögerungen hinsichtlich Antragstellung und der tatsächlichen Auszahlung der Mittel. „Es ist ja auch mehr als verständlich, dass ein Unternehmer, der aufgrund der angeordneten Schließung seit dem 2. November 2020 keine Einnahmen mehr hat und der die Novemberhilfe erst im Januar ausbezahlt bekommt, im Extremfall um seine wirtschaftliche Existenz bangen muss“, erklärt Hans-Georg Reiner.

Manfred Müller spüre in seiner Kanzlei einerseits „den Druck, den uns die Kunden machen. Doch in der Regel sind sie dankbar, dass wir uns um die Anträge kümmern“, so der Steuerberater.