Herr Franck, bald findet zum zweiten Mal die Ausstellung „Kunst und Kultur in der Fabrik“ statt. Sind Sie schon etwas aufgeregt?

Natürlich ist man immer etwas aufgeregt, wenn man so ein Event angeht. Positiv ist, dass wir durch die jetzt vorhandenen Erfahrungen Vieles besser terminieren können und Details vorhersehbarer sind. Diese zweite Ausstellung war fast ein Selbstläufer. Ich freue mich auf die bekannten Gesichter und auf die neuen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Neben Malern haben wir dieses Jahr wieder Fotografen in unseren Reihen, auch Art-Quilt und Patchwork, Holzschnitzerei und künstlerische Holzbearbeitung, Skulpturen aus verschiedenen Materialien und auch eine hochtechnisierte Uhr, die als bewegtes Objekt ein besonderes Kunstobjekt und Hingucker ist.

Zur Person Rudi Franck (73) ist verheiratet und hat zwei erwachsene Söhne. Der in Lauchringen wohnende Hobbyfotograf war über vierzig Jahre Lehrer im Kreis Waldshut, die längste Zeit an der Hauptschule und späteren Werkrealschule Lauchringen.

Wann und wie haben Sie mit der Planung begonnen?

Kurz nach Weihnachten wurden die Künstlerinnen und Künstler, die beim ersten Mal vor zwei Jahren dabei waren, angeschrieben und informiert, dass die Ausstellung im September wieder stattfinden wird. Durch die äußerst positiven Rückmeldungen nach dem ersten Mal, hofften wir, das Orgateam, dass sich wieder viele Künstlerinnen und Künstler melden. Und so war es dann. Durch Mundpropaganda und über Netzwerke kamen zusätzliche Anfragen, vor allem aus dem Raum Albbruck, Murg, Laufenburg, auch aus der Schweiz und dem Raum Radolfzell. Wir sind jetzt bei 61 Ausstellern und Ausstellerinnen und sehr zufrieden damit. Dieses Jahr wird „Kunst und Kultur in der Fabrik“ zudem erweitert durch eine Lesung als Auftaktveranstaltung. Lesen wird die bekannte Autorin Astrid Fritz aus ihrem neuesten Buch „Der Turm aus Licht“. Dieser historische Roman erzählt den Alltag der Menschen von 1270 bis 1330, also während der Bauzeit des Freiburger Münsters. So wird das Motto „Kunst und Kultur in der Fabrik“ um eine Facette erweitert.

Können Sie sich noch daran erinnern, wie es überhaupt dazu kam, eine solche Veranstaltung auf dem Areal der Lauffenmühle zu organisieren?

Vor über vier Jahren entwickelte der Kunstmaler Jürgen Scheel aus Lauchringen die Idee, eine Kunstaktion in Lauchringen zu installieren. Er wollte einer breiten Gruppe von Kunstschaffenden die Möglichkeit bieten, ihre Werke der Öffentlichkeit zu präsentieren und dachte an Malereien, Plastiken, Fotografien, Stoff- und Schmuckarbeiten und mehr. Als Mitglied des Fotoclubs Küssaberg bin ich irgendwann hierüber mit Jürgen Scheel ins Gespräch gekommen.

Eine Ausstellung über einen Künstler oder eine Künstlerin zieht hier in der Region wahrscheinlich wenige Besucher an, wenn es nicht ein ganz Großer ist, und den kann man kaum bezahlen. Jürgen Scheel und ich wollten bewusst vielen Personen eine Plattform bieten, sich mit ihren Werken vorstellen zu können, unabhängig ob sie autodidaktisch oder über ein Studium zu ihren Werken kamen, ob sie hochpreisige Kunst verkaufen oder glücklich über die Anerkennung der Besucher sind. Und wenn wir mit der Organisation dieser Ausstellung das erreicht haben und sie glücklich nach Hause gehen, ist das unser Lohn.

Unterstützt wurden wir übrigens gleich zu Beginn und bis heute von Bürgermeister Thomas Schäuble. Von ihm kam auch der Vorschlag, die Räume der Lauffenmühle zu nutzen. Nicht nur mit dem Vorschlag hat Thomas Schäuble uns geholfen, auch finanziell werden wir voll unterstützt bei der Nutzung des Lauffenmühle-Areals. Hier möchte ich den Verantwortlichen ein großes Dankeschön sagen.

Konnte die erste Veranstaltung Ihre Erwartungen erfüllen?

Wir haben schon damit gerechnet, dass wir viele Personen ansprechen, aber mit diesem Erfolg hatten wir nicht gerechnet. An dem Wochenende besuchten uns rund 1500 Interessierte. Alle waren sehr angetan von der Vielfalt der Werke und der Organisation. Mich persönlich hat fasziniert, wie viele Künstlerinnen und Künstler hier aktiv sind und wie viele verschiedene Malrichtungen sich in der Region finden.

Suchen Sie bewusst regionale Künstler?

Nein. Allerdings hat es mich erstaunt, wie viele Kunstschaffende es hier im ländlichen Raum gibt. Und man muss sagen, der Vorteil von regionalen Kunstschaffenden ist die räumliche Verbundenheit und die Möglichkeit von persönlichen Treffen miteinander. So war es auch möglich, Ende Juli ein Treffen zu realisieren, bei dem jeder einen persönlichen Eindruck von der Größe der Halle und der Anordnung der Stände gewinnen konnte.

Was bedeutet für Sie persönlich Kunst?

Kunst kommt von Können, Kunst bedeutet Kreativität, Kunst bedeutet etwas Neues formen, darstellen oder entwickeln, Kunst bedeutet Verwirklichung von Illusionen und Ideen. Kunst bedeutet geplante Aktivität, wobei das Ergebnis auch zufällig sein kann. Ein Computer kann technisch perfekte Bilder errechnen, er wird aber kein Künstler sein. Bleibt die Frage, wie lange es dauert, bis die künstliche Intelligenz auch das ermöglicht. Ich komme von der Fotografie, und wir alle erleben die tägliche Bilderflut, die über uns hereinbricht. Vieles ist für mich keine Kunst, sondern nur marktschreierisch oder sensationsgeil. Es stumpft uns ab. Trotzdem finde ich Bilder sehr schön, wenn sie mir etwas vermitteln. Henri Cartier-Bresson, ein französischer Fotograf, Regisseur, Zeichner, und Maler, sagte einmal: „Ein gutes Foto ist ein Foto, auf das man länger als eine Sekunde schaut.“ Ich denke, das gilt auch für die Malerei – und seien wir mal gespannt, wie lange wir die einzelnen Werke anschauen.

Sind die heutigen Fotoapparate mit ihren stetig wachsenden Möglichkeiten nicht auch so etwas wie ein Computer?

Alle heutigen Fotoapparate enthalten eine Fülle von optischen, mechanischen und elektronischen Bauteilen, die es ermöglichen, Bilder zu erstellen, zu speichern und wiederzugeben. Ein Computer arbeitet nach dem EVA-Prinzip, das heißt Eingabe – Verarbeitung – Ausgabe. Diese Struktur steckt auch in einem Fotoapparat. Es sind Computer, optimiert auf das Erstellen von Bildern. Schauen Sie die heutigen Handys an, es sind hochwertige Computer, die alles können, auch fotografieren. Mit einigen Einschränkungen bei der Bildgestaltung entsprechend den optischen Gesetzen. Dafür können Bilder auch bei geringem Licht gemacht werden oder Bilder werden automatisch ausgelöst, wenn jemand lächelt. Die Grenze zur künstlichen Intelligenz ist hier fließend. Wer weiß, was morgen als Neuigkeit angepriesen wird.

Haben Sie einen Lieblingskünstler?

Persönlich kenne ich hier in der Region viele Künstler, doch würde ich jetzt nicht sagen, dass es einen Lieblingskünstler gibt. Sobald man sich mit jemand intensiver befasst, wird diese Person wichtig und ich freue mich wieder etwas von dieser Person zu sehen. Vor wenigen Jahren war ich in Arles in der Provence auf einer Fotoreise. Natürlich begegnete ich dort den Werken von van Gogh und befasste mich mit seinem Lebensweg. Äußerst beeindruckend. Die Landschaft, die Orte seines Wirkens und immer wieder seine eindrücklichen Bilder. Oder im Frühjahr war in Zürich Monets immersive Ausstellung in der Lichthalle Maag. Mir gefiel die Art der Aufmachung und die Darstellung seines Lebens, da kann man den Machern nur gratulieren. Auf diese Weise wird Kunst begreifbar.

„Kunst liegt im Auge des Betrachters“ – Wie stehen Sie zu dieser Aussage?

Ganz allgemein würde ich sagen, ich lasse mich gerne über Kunst und die verschiedensten Stile und Ansichten informieren. Das muss sich mir dann aber auch erschließen. Oft sehe ich schon bei der Einladung oder bei der Vernissage, zu denen ich gerne gehe, ob mich diese Art von Kunst anspricht. Tendenziell finde ich, es wird einiges als Kunst angeboten, was diesen Namen nicht verdient. Ich möchte mich dabei auf das Märchen „Des Kaisers neue Kleider“ beziehen. Nicht alles ist Kunst, nur weil das jemand sagt oder postet.

Wie empfinden Sie das kulturelle Angebot hier am Hochrhein?

Durch Corona wurde das Angebot stark eingeschränkt, aber langsam nimmt das Thema wieder Fahrt auf. Es ist insgesamt ein breites Angebot vorhanden. Man findet Ausstellungen, Theater, Musik, Kleinkunst und vieles mehr. Zur Zeit entstehen viele Initiativen, zum Beispiel die Gruppe Schaubühne in Lauchringen und Ähnliches.

Was machen Sie in Ihrer Freizeit, wenn es mal nicht um Kunst geht?

Reisen, Fotografieren, verschiedene Freizeit- und sportliche Aktivitäten, Gartenarbeiten. Außerdem bin ich in mehreren Vereinen und Vereinigungen aktiv. Seit einigen Jahren bin ich pensioniert, in diesem Lebensabschnitt ist Zeit bekanntlich immer knapp. Meistens verknüpfe ich Reisen mit dem Hobby Fotografieren und Bildbearbeitung.