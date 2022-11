von Ursula Freudig

Demnächst geht ein 40-Tonnen-Container, der jetzt noch in Horheim steht, auf Schiffsreise nach Sierra Leone in Afrika. Gefüllt mit Kisten, die vor allem Kinderkleidung, aber auch Spiel- und Schulsachen enthalten. Die Sachen stammen zum größten Teil aus dem Tiengener Secondhand-Kaufhaus PVD, das seit vielen Jahren Augusta Roddewig unterstützt.

Sie lebt seit rund 20 Jahren in der Gegend, aktuell in Horheim. Augusta Roddewig sammelt seit vielen Jahren Geld- und Sachspenden für eine Schule und einen Kindergarten für benachteiligte Kinder, vor allem für Straßenkinder, in ihrer Heimatstadt Kono in Sierra Leone. Nach ihrer Aussage besuchen rund 120 Schüler die Einrichtungen, die sie vor rund sieben Jahren unter dem Dach der „Mama Africa Foundation Group“ gegründet hat.

PVD PVD steht für Produktion, Vertrieb und Dienstleistungen. Das Haus in der Schulze-Delitzsch Straße 2 in Tiengen ist ein Zweckbetrieb des gemeinnützigen AGJ- Fachverbandes für Prävention und Rehabilitation in der Erzdiözese Freiburg und der Caritas angeschlossen. Herzstück ist das große Secondhand-Kaufhaus. Als besondere Veranstaltung findet am 12. November von 16 bis 20 Uhr ein Flohmarkt mit Bewirtung statt. Informationen im Internet ( pvd-agj.de ).

Es ist bereits der zweite Container, mit dem sie von der PVD unterstützt wird. Zwei bis drei Wochen wird er bis nach Kono brauchen. Sie selbst wird rechtzeitig in ihre Heimatstadt fliegen, um den Container vor Ort in Empfang zu nehmen. Er soll auf jeden Fall noch vor Weihnachten ankommen, denn er enthält auch Geschenke für die Kinder.

Diese Kisten, gefüllt hauptsächlich mit Kleidung der PVD, werden bald den Container in Horheim füllen, der nach Sierra Leone geht. | Bild: Ursula Freudig

Zunächst war Augusta Roddewig Stammkundin bei der PVD und kaufte regelmäßig Sachen für „ihre Kinder“, die sie in kleineren Mengen verschickte oder auch persönlich bei Heimatbesuchen hinbrachte. Sie und Ute Gutknecht, stellvertretende Leiterin der PVD, lernten sich immer besser kennen. Mittlerweile spendet das Secondhand-Kaufhaus die Sachen.

Rollatoren und Matratzen aus Waldshut-Tiengen für Sierra Leone

Auch für PVD-Leiter Wolfgang Frech ist die Zusammenarbeit eine gute Sache, weil die gespendeten Sachen mit Sicherheit auch genau bei den Menschen ankommen, für die sie bestimmt sind. Alles Mögliche ist so schon aus dem Secondhand-Kaufhaus in Kono gelandet. Auch Computer, Rollatoren, Gehstöcke und sogar Matratzen.

Aktuell sammelt Augusta Roddewig Spenden im Rahmen eines neuen Projekts für die praktische Ausbildung der Schüler. Sie sollen sich einmal selber helfen können und so die Chance bekommen, sich in ihrer Heimat ein Leben aufzubauen. „Wir brauchen neben Geld, Näh-, Arbeits- und Küchenmaschinen, Drucker, Baumaterialien und viele sonstige Utensilien“, sagt sie. Weiteres Ziel der „Mama Africa Foundation Group“ ist der Aufbau eines Gesundheitszentrums. Hierfür werden zum Beispiel medizinische Hilfsmittel benötigt.

Wer helfen möchte

Wer sich für das Engagement von Augusta Roddewig interessiert und sie unterstützen möchte, kann unter der Telefonnummer 0152/1697 60 07 Kontakt mit ihr aufnehmen. Es ist auch möglich, passende Sachen in Absprache mit der PVD (Telefon 07741/91 36 25) direkt im Secondhand- Kaufhaus abzugeben, wo sie für Augusta Roddewig und den Transport nach Sierra Leone gesammelt werden.