von Ursula Freudig

Wie sich die coronabedingten, massiven Einschränkungen des öffentlichen und privaten Lebens auf Suchtkranke auswirken, wird sich erst mit der Zeit zeigen. Jonas Firnkes, Leiter der Fachstelle Sucht Waldshut, geht davon aus, dass mit Corona verbundene Umstände Suchtkranken zusätzlich das Leben erschweren: „Ich befürchte, dass der problematische Drogenkonsum durch die Belastungen eher zugenommen hat.“ Bei denjenigen, die nicht ständig konsumieren, ist hingegen nach seiner Aussage, durch geschlossene Lokale und weniger Möglichkeiten zu feiern, reduzierter Konsum möglich.

Die Abhängigkeiten

Bei der Art der Drogen war und ist Alkohol die Nummer eins. Laut dem Jahresbericht der Fachstelle Sucht für 2020, kam fast die Hälfte (47 Prozent) der Beratung und Hilfe suchenden Menschen mit Alkoholproblemen in die Fachstelle. Weitere Diagnosen waren Abhängigkeiten von Cannabinoiden (34 Prozent), Opioiden (acht Prozent) und Stimulanzien wie Amphetamine, Ecstasy und Kokain (sieben Prozent). Glücksspiel-Sucht wurde bei zwei Prozent der Besucher diagnostiziert.

Die Fachstelle Sucht Die Fachstelle Sucht Waldshut gehört zum Baden- Württembergischen Landesverband für Prävention und Rehabilitation gGmbH (www.bw-lv.de) und hat in Waldshut zwei Anlaufstellen: Kaiserstraße 17 – Abteilung Alkohol, Medikamente, Glücksspiel sowie Abteilung Suchtprävention und Gesundheitsförderung, Telefon 07751/89 66 80 Bismarckstraße 16 – Abteilung Jugend- und Drogenberatung (bis 25 Jahre), Telefon 07751/89 67 70, E-Mail für beide Standorte: fs-waldshut@bw-lv.de. Weitere Infos finden Sie hier

Im Vergleich zum Bericht für 2019, sind in vielen Bereichen, in denen die Fachstelle tätig ist, die Zahlen 2020 zurückgegangen. Beispielsweise bei der Anzahl der Klienten, der Einzelgespräche, der therapeutischen Gruppensitzungen, der Nachsorge und Vermittlung in stationäre Entwöhnungsbehandlung. Besonders stark rückläufig war 2020 die Anzahl der Präventionsveranstaltungen in Schulen, Kindergärten und Betrieben. Die Rückgänge sind einzig Corona geschuldet. Schulen und Kindergärten waren monatelang geschlossen, ebenso die Fachstelle, telefonische Beratungen waren aber jederzeit möglich. Hinzu kamen personelle Engpässe.

Mehr Beratungen nach Führerscheinverlust

Eine Zahl ist trotz der Corona-Pandemie 2020 größer als 2019: Beratungen bei Führerscheinverlust wegen Drogen am Steuer und damit verbundene Vorbereitungen auf die MPU (Medizinisch-Psychologische Untersuchung) sind von 81 auf 96 gestiegen. Corona und das erzwungene Zurückfahren von Angeboten hatte auch finanzielle Auswirkungen. Die Fachstelle Sucht in Waldshut wird hauptsächlich vom Landkreis finanziert, bekommt aber auch für verschiedene Angebote und Maßnahmen, beispielsweise Prävention, Nachsorge und Reha-Gruppen, Gelder von bestimmten Trägern. Ganz unabhängig von Corona sind laut Jonas Firnkes nicht alle Kosten abgedeckt: „Wir sind dauerhaft im Minus und bräuchten gerade in dieser schwierigen Zeit mehr Unterstützung.“

Waldshut-Tiengen „Sucht ist ein schleichender Prozess“ – der Kommunale Suchtbeauftragter Michael Schindler über Wege aus der Sucht und gesellschaftliche Aspekte Das könnte Sie auch interessieren

Aktuell ist unter Einhaltung der gängigen Hygieneregeln weitgehend Normalbetrieb in der Fachstelle Sucht. Auch die Selbsthilfegruppen treffen sich zu einem großen Teil wieder. Personell gibt es Veränderungen: Roswitha Klotz-Birk geht nach mehr als 40-jähriger Tätigkeit in der Fachstelle demnächst in den Ruhestand. Neu im Team der Abteilung Jugend & Drogenberatung ist seit Februar Judith Asal. Digital hat die Fachstelle Sucht in den vergangenen Monaten aufgerüstet. Zum Beispiel finden dieses Jahr erstmals MPU-Kurse per Videokonferenz statt. Digitale Formate werden unabhängig von Corona im Angebot der Fachstelle bleiben.