In der deutschlandweiten Aktionswoche für Kinder aus suchtbelasteten Familien hat die SPD-Bundestagsabgeordnete Rita Schwarzelühr-Sutter das Caritas-Projekt „Baumhaus“ in Tiengen besucht. Mit der Geschäftsbereichsleiterin Petra Hauser, Baumhaus-Leiterin Regina Bachmann und Mitarbeitern des Projekts traf sie drei Jugendliche, die ihre Geschichten erzählten, schreibt das Büro der Abgeordneten in einer Pressemitteilung.

Regina Bachmann sagte: „Durch die Erkrankungen der Eltern sind Kinder und Jugendliche häufig auf vielfältige Weise belastet. Besonders die Stigmatisierung der Sucht und die der psychischen Erkrankungen sind Teil der Belastung. Häufig bleiben Kinder und Jugendliche mit ihren Sorgen und Nöten allein. Genau hier setzen wir mit unserer Arbeit im Baumhaus an.“ Im 2011 gegründeten Baumhaus lernen Kinder, die Erkrankung ihrer Eltern besser zu verstehen und erhalten Unterstützung, um ihre Lebenssituation besser zu bewältigen. Organisatorisch ist es Teil der Abteilung Gemeindepsychiatrie des Caritasverbands Hochrhein.

Für Rita Schwarzelühr-Sutter, die Mutter zweier erwachsener Söhne ist, war das Gespräch mit drei Jugendlichen und deren Stärke und Offenheit beeindruckend. „Es ist hart, die Geschichten zu hören, die die Jugendlichen in das Baumhaus geführt haben. Es ist mir wichtig, den Kindern und Jugendlichen in der Politik das Gehör zu verschaffen, das ihnen zusteht. Der Schutz und die Unterstützung der Jüngsten muss in unserer Gesellschaft an erster Stelle stehen.“

Im Gespräch tauschte sich die Abgeordnete über den 2019 unter dem SPD-geführten Familienministerium erarbeiteten Abschlussbericht zur Verbesserung der Lage für Kinder von psychisch- und suchtkranker Eltern aus. Projekte wie das Baumhaus sind für sie ein Beispiel, wie Kindern und Jugendlichen geholfen werden könne. Vernetzung und Kooperation mit anderen Fachdiensten stellen einen wichtigen Bestandteil der Arbeit dar, so Bachmann. Es bestehe ein Austausch mit Kliniken und anderen Einrichtungen.

Ansprechpartner: Das Projekt Baumhaus leitet Regina Bachmann. Die Gruppen in Bad Säckingen finden dienstags statt, Ansprechpartnerin ist Regina Bachmann unter 07761 569845, E-Mail: regina.bachmann@caritas-hochrhein.de. Die Gruppen in Tiengen finden mittwochs statt, Ansprechpartnerin ist Lorena Stoll unter 07741 6869443, E-Mail: lorena.stoll@caritas-hochrhein.de.