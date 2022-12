von Ursula Freudig

Es ist wohl ein einzigartiges Engagement: Über 35 Jahre setzt sich die Justus-von-Liebig-Schule in Waldshut schon für ihre Partnerschule in Save in Ruanda ein. Regelmäßige gegenseitige Besuche finden statt.

Lehrkräfte und Freunde der Justus-von-Liebig-Schule Waldshut bei einem Besuch der Partnerschule in Save 2018. | Bild: Elisabeth Willers

Viel Geld ist durch Aktionen der Liebig-Schule, ihrer Lehrer, Schüler und die vieler weiterer Unterstützer in die Partnerschule geflossen. Ohne dieses Engagement stünde die weiterführende Sekundarschule der katholischen Ordensgemeinschaft Benebikira (Töchter Mariens) nicht da, wo sie steht: Aus einem einzigen Schulgebäude mit Platz für rund 120 Kinder ist eine gut aufgestellte Schule geworden, die im Zug vieler baulicher Erweiterungen aktuell rund 450 Schüler besuchen.

Dieses Schild hängt an einer Mauer der Partnerschule in Save in Ruanda. | Bild: Elisabeth Willers

Zwei weitere Internatsgebäude

Zuletzt sind auf dem Schulgelände zwei Internatsgebäude gebaut worden, etliche neue Räume wurden eingerichtet, wie eine große Küche mit Speisesälen und Laborräume für naturwissenschaftliche Fächer. „Es ist schon eine tolle Schule, sie wird oft als vorbildlich dargestellt und die Schüler sind froh und dankbar, dass sie hier lernen dürfen, sie sehen es als Chance für ihre Zukunft“, sagt Ilse Nirk, ehemalige Lehrerin an der Justus-von-Liebig-Schule.

Blick auf die Partnerschule in Save in Ruanda (2018). | Bild: Elisabeth Willers

Sie und ihr Mann waren Initiatoren und treibende Kraft der Schulpartnerschaft. Bevor Ilse Nirk vor drei Jahren in den Ruhestand ging, hat sie 2017 einen Verein gegründet, bei dem jetzt unter ihrem Vorsitz, die Fäden für das Engagement für die Partnerschule in Save zusammenlaufen. Die Schule mit ihrem Ruanda-Team, weitere Lehrer, ein großer Freundeskreis mit Privatpersonen – insgesamt über 50 Mitglieder zählt der Verein.

Die Aktionen der Schule Die Aktionen Die Justus-von-Liebig-Schule in Waldshut setzt sich seit 1986 für die Partnerschule in Save in Ruanda ein. Neben dem Verkauf der Kerzen von Maria Krug, werden unter anderem diese jährlich wiederkehrenden Schulaktionen zugunsten der Partnerschule durchgeführt:

Weihnachtsaktion am Samstag vor dem ersten Advent: An Ständen werden in Waldshut und Tiengen unter anderem selbst gefertigte, weihnachtliche Dekoartikel und Plätzchen, die meisten gebacken von Gurtweiler Frauen, verkauft. Ebenso Reisig, spendiert von Förstern.

Aktion Tagwerk: Schüler übernehmen freiwillig an einem freien Schultag Jobs, ihr Lohn geht nach Ruanda. Patenschaften Patenschaften gehen über die Unterstützung der Partnerschule hinaus, denn nicht nur einzelne Schüler der Partnerschule profitieren von ihnen, sondern hauptsächlich auch schulfremde Kindergartenkinder und Grundschüler bedürftiger Eltern.

Meisterin des Kerzenziehens

Mitglied des Vereins und eine Frau der ersten Stunde ist Maria Krug. Sie war bis vor drei Jahren ebenfalls Lehrerin an der Justus-von-Liebig-Schule und hat von Anfang an den Einsatz ihrer Schule für die Partnerschule unterstützt. Dies mit einem schönen und wie sie sagt, auch meditativen Hobby, das besonders in der Weihnachtszeit gut ankommt und noch dazu im Dienste der Resteverwertung steht.

Waldshut-Tiengen Schwere Zeiten bringt die Corona-Pandemie für die Partnerschule der Waldshuter Justus-von-Liebig-Schule in Ruanda Das könnte Sie auch interessieren

Maria Krug zieht im Keller ihres Wohnhauses in Oberwihl Kerzen in allen Formen, Größen und Farben und teilweise mit besonderen Effekten, die den Profi verraten. Rund 1000 Kerzen fertigt sie jedes Jahr und verkauft sie – oft auch in Verbindung mit Gestecken – in der Vorweihnachtszeit auf verschiedenen Märkten. Jeder Cent, den sie einnimmt, ist für die Schule in Ruanda.

Aus alten Kerzen werden neue

Alles fing vor Jahrzehnten mit Kerzen an, die, als Ergebnis von praktischen Unterrichtseinheiten in der Liebig-Schule, irgendwo herumstanden. Das wollte Maria Krug so nicht mehr hinnehmen. Motiviert und mit ersten Erfahrungen auf dem Herd ihrer Mutter, ging sie ans Werk und machte aus den alten Kerzen und Kerzenresten schöne neue.

Verschiedene Formen und Farben: Maria Krug macht Kerzen in vielen Ausführungen. | Bild: Ursula Freudig

Heute finden Kerzenstummel auf mehreren Wegen zu ihr. Teilweise kommen sie vom Weltladen Tiengen, in dem jeder Kerzenreste abgeben kann, oder Privatleute geben Stummel in der Liebig-Schule oder bei ihr zuhause ab. Weiterhin bekommt sie von Kirchen Kerzenreste, die meistens von besonders guter Qualität sind: „Das Wachs aus ihnen ist in der Regel geschmeidiger, weil es oft noch etwas echtes Bienenwachs enthält“, erklärt Maria Krug. Sollen weißes Wachs oder zarte Farben kräftiger werden, fügt sie spezielle Farbpulver zu.

Früher hat Maria Krug die Kerzenreste im Kochtopf geschmolzen. Heute verwendet sie einen großen Weck-Einkochautomat, der nach leidvollen Erfahrungen aus Sicherheitsgründen draußen auf dem Balkon steht. Kerzenziehen ist nicht allzu schwer, aber man sollte dabei bleiben, rät Maria Krug. Wer weggeht und die munter vor sich hinschmelzenden Kerzenreste vergisst, kann es schnell mit lodernden Flammen zu tun bekommen.

Neben dem Ziehen, ist Maria Krug auch mit einer weiteren, sehr viel aufwändigeren und diffizileren Kerzenherstellmethode vertraut: dem Zusammenrollen dünner Wachsplatten.