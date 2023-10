Das schier überwältigende Angebot zur Berufsorientierung hat Hunderte von Schülern der Beruflichen und Kaufmännischen Schule sowie von der Justus-von-Liebig-Schule in Waldshut zum Tag der offenen Tür in den Schulgebäuden der drei beruflichen Schulen in Waldshut gelockt. Die meist 17- bis 18-jährigen Schüler holten sich Informationen bei den etwa 100 Ausstellern, darunter waren viele Firmen aus dem Stadtgebiet und aus der Region. Sie erkundigten sich über die Aus- und Weiterbildung sowie über Studiermöglichkeiten. Im direkten Kontakt mit den Unternehmen ließen sie sich aufzeigen, welche Ausbildungsstelle oder welcher Studienplatz infrage kommen könnte.

So interessierte sich zum Beispiel Konstantin Stenzel (15), Schüler der Kaufmännischen Schulen, für den Bereich Finanzen, Polizei oder Bundeswehr. Das Angebot der Berufsorientierung findet er gut, sagt Konstantin. Sophie Schweiz (19) ist Schülerin der Justus-von-Liebig-Schule. Sie möchte einen sozialen Beruf erlernen, interessiert sich aber auch für den Polizeidienst, den sie „megainteressant“ findet. Keinesfalls sollte der Berufsalltag monoton sein.

Marco van Zaden (17) von den Gewerblichen Schulen möchte einmal zur Polizei gehen, um Menschen zu helfen und sie zu beschützen, sagt er. Und er ergänzt: „Die Polizei ist Freund und Helfer“, was Volker Gleichfeld von der Polizei gerne hörte. Einen anderen Berufsbereich strebt Djellza Duga (17) von den Kaufmännischen Schulen an. Sie zielt auf eine Ausbildung im kaufmännischen Bereich, kann sich aber auch vorstellen, vielleicht Grundschullehrerin zu werden.

Am DRK-Stand erkundigte sich Fatjona Avdullahi über das Freiwillige Soziale Jahr. Die 17-Jährige vom Wirtschaftsgymnasium möchte Medizin studieren, zumindest aber will sie im sozialen oder im medizinischen Bereich tätig werden. Fabian Filippo, ebenfalls vom Wirtschaftsgymnasium, 17 Jahre alt, sagt, dass er noch völlig unentschlossen sei, welche Ausbildung er anstreben soll. Die Berufsorientierung nutze er, um sich einmal grundsätzlich zu informieren.

So wie diese Beispiele es andeuten, wurden bei der Berufsorientierung im Schulzentrum in Waldshut an den vielen Ständen wertvolle Gespräche geführt, die für die künftige Berufswahl der Schüler dienlich sein können. Eines aber wurde allen Besuchern klar: dass eine qualifizierte Ausbildung oder ein solides Studium beste Chancen für die Zukunft eröffnen.

