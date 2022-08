von Ursula Freudigwaldshut.redaktion@suedkurier.de

Altes Handwerk und seine vielfältigen Produkte von ganz nah sehen, in den Händen halten und bei Gefallen kaufen – das bietet seit fast 30 Jahren der Tiengener Kunst- und Handwerkermarkt.

In Kürze können Besucher wieder drei Tage lang in ungezwungener Atmosphäre an 40 Ständen entlang bummeln, nach Lust und Laune verweilen und mit versierten Handwerkern und Kunsthandwerkern ins Gespräch kommen. Am Sonntag kann parallel dazu, das Ölmühlefest besucht werden mit Führungen durch die mittelalterliche Mühle, Bewirtung und Musik.

Vielfältiges Angebot

Keramik, Bürsten, Schmuck, Schönes aus Holz, Stoff, getrockneten Blumen und vieles mehr – die Vielfalt auf dem Tiengener Kunst- und Handwerkermarkt ist wieder groß.

Zum Gebrauch Bestimmtes steht gleichberechtigt neben Dekorativem. Etliche Stamm-Standbetreiber wie der Glasbläser Bäz oder der Seiler Adalbert Mayer sind wieder mit dabei. Neu sind dieses Jahr unter anderem ein Textildrucker, der nach eigenen Entwürfen T-Shirts bedruckt und ein Stand mit Holzwaren aus Bulgarien. Es zeichnet den Tiengener Kunst- und Handwerkermarkt aus, dass an einigen Ständen auch Handwerkskunst gezeigt wird.

Kunst- und Handwerkermarkt An drei Tagen findet er in Tiengen auf dem Marktplatz statt. Am Freitag, 2. September, ist er von 14 bis 18 Uhr, am Samstag, 3. September von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, 4. September von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Weitere Infos im Internet unter (www.tiengen.de).

Bücher werden gebunden, Glas geblasen, Edelsteine geschliffen und Bürsten angefertigt und beim Museumsverein Weilheim wird wieder Butter wie anno dazumal hergestellt. Kinder können sich ihr eigenes Seil drehen, schminken lassen und Spielangebote nutzen.

Handwerkskunst kommt nach Tiengen: Irene Meier vom Keramik Lädele Tiengen (links, Mit-Organisatorin und Standbetreiberin) und Nikola Kögel (Mit-Geschäftsführerin Aktionsgemeinschaft Tiengen) freuen sich auf die Besucher des kommenden Kunst- und Handwerkermarkts auf dem Tiengener Marktplatz. | Bild: Ursula Freudig

Alles was beim Tiengener Markt angeboten wird, kommt aus erster Hand. „Es ist keine Händlerware, alles ist selber gemacht“, bekräftigt Irene Meier vom Tiengener Keramik Lädele.

Sie gab 1994 den Anstoß für den Tiengener Kunst-und Handwerkermarkt, der seitdem unter ihrer Mitwirkung alljährlich von der Aktionsgemeinschaft Tiengen organisiert wird. Kulinarische Stände einschließlich des schon legendären Kuchenstands des Frauenvereins Tiengen, vervollständigen das Angebot.

Schon Tradition ist beim Kunst- und Handwerkermarkt der Kuchenstand des Frauenvereins Tiengen, wie hier im Archivbild 2019. | Bild: Ursula Freudig

Wie bereits im Corona-Jahr 2021, findet er dieses Jahr wieder ausschließlich auf dem Marktplatz statt. 2020 ist er pandemiebedingt ausgefallen, 2019 standen auch in der Hauptstraße noch Stände. Mit Blick auf organisatorische und sicherheitstechnische Herausforderungen, wurde der Standort Hauptstraße aufgeben.

„Auf dem Marktplatz bietet der Kunst- und Handwerkermarkt ein stimmiges Bild und kam vergangenes Jahr bei den Standbetreibern und Besuchern gut an“, sagt Nikola Kögel, Mit-Geschäftsführerin der Aktionsgemeinschaft Tiengen.