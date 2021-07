Visual Story Veröffentlicht am 18. Juli 2021

Der Gemeinderat Waldshut-Tiengen hat in seiner jüngsten Sitzung einstimmig seine Zustimmung für die Ausweisung von vier Tempo-30-Zonen sowie zwei verkehrsberuhigten Bereichen im Stadtgebiet erteilt. Hier finden Sie einen Überblick in Text und Bild über die Maßnahmen.

In Waldshut-Tiengen werden vier neue Tempo-30-Zonen ausgewiesen.| Bild: Juliane Schlichter

Laut Jürgen Wiener vom städtischen Ordnungsamts ist die Ausweisung von Tempo-30-Zonen an bestimmte Voraussetzungen geknüpft. So können beispielsweise Hauptverkehrsstraßen wie die Schlüchttalstraße in der Ortsdurchfahrt von Gurtweil, die als