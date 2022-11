Zum zweiten Mal innerhalb eines Jahres wechselt der Kleiderladen des DRK-Kreisverbands Waldshut sein Domizil. Am Mittwoch, 16. November, öffnet die soziale Einrichtung in der Aarauer Straße 1 beim Campingplatz in der Waldshuter Schmittenau seine Türen. Am Angebot habe sich nichts geändert, schreibt der DRK-Kreisverband in einer Mitteilung.

„Es hat sich kurzfristig ergeben, dass wir in das Gebäude Aarauer Straße 1, gleich um die Ecke vom Rotkreuzhaus umziehen können“, berichtet Renate Reinhart, Leiterin der Sozialarbeit beim DRK-Kreisverband Waldshut. „Endlich haben wir etwas Neues gefunden“, fügt sie hinzu.

Zuletzt in der Fuller Straße

Durch die räumliche Umstrukturierung des Rotkreuzhauses in der Fuller Straße habe der DRK-Kleiderladen innerhalb eines Jahres schon zum zweiten Mal umziehen müssen, teilt das Rote Kreuz mit. Zuletzt war er in der Fuller Straße 2 untergebracht. Davor befand sich die Einrichtung in der Fuller Straße 9.

Sogar auf der Kippe sei kurzzeitig ganz und gar die Weiterführung der sozialen Einrichtung gestanden, die für viele Menschen gerade auch durch die jüngsten Entwicklungen so wichtig geworden seien, heißt es weiter in der Mitteilung.

Die Öffnungszeiten Der DRK-Kleiderladen in der Waldshuter Schmittenau (Aarauer Straße 1) ist wie bisher mittwochs von 10 bis 12 Uhr, freitags von 14 bis 16 Uhr und jeden ersten Samstag im Monat von 10 bis 12 Uhr geöffnet.

Eine Schließung sei nun vom Tisch. Für kleines Geld könne auch weiterhin Second-Hand-Ware am neuen Standort zwischen Camping- und Fußballplatz eingekauft werden. Das ehrenamtliche Team aus elf Damen und zwei Herren freut sich der Mitteilung des DRK zufolge darauf, die Besucher ab Mittwoch, 16. November, in der Aarauer Straße 1 zu begrüßen.

An der Vielfalt an angebotener Ware ändere sich nichts. Von Damen- und Herrenbekleidung bis hin zu Bettwäsche, Schuhen und Handtaschen ist alles dabei. Selbst Trachtenmode und gehobene Abendbekleidung sowie Fasnachtskostüme sind zum Teil erhältlich.

Winterbekleidung hat Saison

Auch Kinderbekleidung kann im Kleiderladen ausgesucht werden. Es sind Pullover, Hosen, T-Shirts, Schuhe und vieles mehr für Jungen und Mädchen aller Altersgruppen vorhanden. „Zur Zeit können sich die Kunden vor allen Dingen mit Winterbekleidung eindecken“, teilt der DRK-Kreisverband mit.

Das Angebot im DRK-Kleiderladen wird durch Spenden gut erhaltener und sauberer Sachen ermöglicht, die in die Kleiderspenden-Container beim Waldshuter Rotkreuzhaus eingeworfen werden.