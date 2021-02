von Tina Prause

Herr Egli, vor drei Jahren sind Sie mit Ihrer Frau von Hawaii nach Waldshut gekommen. Wie kam es dazu?

In Waldshut waren wir mal aus Hawaii in den Ferien. Das hat uns damals so gefallen, dass wir gesagt haben, wenn wir mal die Zelte auf Maui abbrechen, ziehen wir nach Waldshut. Wissen Sie, ich finde den Vergleich mit der Autobahn und der Landstraße in diesem Zusammenhang schön. Man kann durchs Leben rasen auf der Autobahn. Geht schnell, ist bequem, aber man sieht nicht viel. Oder man nimmt die Landstraße, langsamer, auch mal gefährlicher, aber man sieht viel mehr. Und so bin ich mein ganzes Leben nicht immer den einfachen, aber aus meiner Sicht, den spannenden Weg gegangen.

Kam es so auch 2008 zu Ihrem Umzug von der Schweiz nach Hawaii?

Genau, es war sehr spontan, wie so vieles in unserem Leben. Meine Frau Annemarie und ich kannten Hawaii von verschiedenen Reisen und waren auch zusammen auf Maui. An einem verregneten Tag sagte meine Frau zu mir, komm‘ wir wandern nach Hawaii aus. Wie sie mir später sagte, war sie ziemlich überrascht, als ich einfach antwortete, ja das machen wir. Alles andere ging dann überraschend schnell. Haus in der Schweiz verkauft, Café in Hawaii gekauft. Visum bekommen und weg.

Das Café war Ihr Haupterwerb auf Hawaii. Hatten Sie bis dahin Erfahrungen in der Gastronomie sammeln können oder war es ein Sprung ins kalte Wasser?

Das Gastgewerbe hat mich eigentlich durch mein ganzes Leben begleitet. Als ich 1976 meine Ausbildung zum Fotografen beendet hatte, herrschte Rezession. Niemand fand Jobs. So habe ich mich entschlossen, eine Zusatzausbildung im Gastgewerbe zu machen. Ich habe gelernt, wie man Wein richtig einschenkt, von welcher Seite das Essen serviert wird und vieles mehr. Dieses Wissen sollte mir auch viele Jahre danach noch oft eine große Hilfe sein.

Wie haben Sie rückblickend die Zeit in Hawaii erlebt? Beruflich wie privat.

Wo Sonne ist, ist auch Schatten, oder wie die Hawaiianer sagen „no rain, no rainbow“. Auch im Paradies muss man hart arbeiten. Das Leben auf einer Insel mitten im Ozean ist teuer. Praktisch alles muss per Schiff oder Flugzeug auf die Insel gebracht werden. Die Freiheit und Offenheit der Amerikaner haben uns immer sehr gefallen. Man redet überall und sofort mit jedem. Gerade auf einer Ferieninsel sind die Menschen prinzipiell gut gelaunt, schließlich sind sie ja in den Ferien. Aber leider gibt es überall auf der Welt auch schlecht gelaunte Mitmenschen oder Themen wie Rassismus. Auch im tropischen Paradies. Wir haben immer versucht, freundlich und offen auf jeden zuzugehen und das hat sich auch bewährt. Schlussendlich dürfen wir sagen, wir haben nicht eine Sekunde der elf Jahre auf Maui bereut. Und das ist doch schön.

Sie waren unter anderem als Fotograf für Google auf der Insel unterwegs. Was hat Ihnen diese Zeit gebracht?

Ich hatte das Glück, ganz am Anfang von Google Street View als zertifizierter Fotograf ausgebildet zu werden. Neben dem Café war dies eine schöne Abwechslung und ich freue mich, dass es in der Zwischenzeit eine kleine Erfolgsstory geworden ist. Pro Woche schauen sich rund 100.000 Menschen meine Panorama-Fotos auf Google an, inzwischen schon über 60 Millionen Mal. Das macht schon ein wenig stolz und natürlich führe ich diese Arbeit auch in der Region Waldshut weiter.

Wie erlebt man, wenn man doch viel mitbekommen hat von Land und Leute, die aktuelle politische Situation in ihrer ehemaligen Heimat?

Nun muss man wohl nicht ein sehr politischer Mensch sein, um die letzten vier Jahre der USA zu beurteilen. Als wir nach Hawaii gezogen sind, war Bush Präsident und wir haben dann acht Jahre mit Barack Obama als Präsident das Land erlebt. Da Obama aus Hawaii kommt, war es natürlich für alle auf den Inseln „unser Präsident“. Wir haben von ihm auch eine persönliche Gratulation zum 20-jährigen Bestehen des Maui Swiss Café bekommen. Ich denke, egal in welcher Zeit wir leben, Menschen brauchen Vorbilder, jemanden zu dem sie hochschauen können. In meinen Augen war Barack Obama das. Er hat vielen Amerikanern Hoffnung gegeben. Und nach den vergangenen vier Jahren, die wohl viele aus den Geschichtsbüchern streichen möchten, hoffe ich das Land kommt wieder zur Ruhe und wird wieder das, wofür ich die USA immer geschätzt habe: Ein Land mit sehr viel Freiheit und sehr viel Offenheit.

Wie kam es zu Ihrer Entscheidung, das tropische Paradies zu verlassen?

Maui und auch alle anderen Hawaii-Inseln leben nur vom Tourismus. Und die Touristen sind immer da, egal ob Wochenende oder Feiertage. Unser Café war 365 Tage im Jahr, 13 Stunden offen. Und die meiste Zeit davon mussten meine Frau und ich auch anwesend sein. So schön und erfolgreich alles war, wird das in einem gewissen Alter einfach zu viel. Deshalb hatten wir uns entschlossen, das Restaurant nach elf Jahren zu verkaufen und ein wenig kürzer zu treten. Auch nicht mehr 12.000 Kilometer von unseren Kindern und Enkeln weg zu sein, war ein wichtiger Grund für diese Entscheidung.

Heute arbeiten Sie unter anderem für den Werbe- und Förderungskreis. Was genau machen Sie?

Meine Arbeit beim Werbe- und Förderungskreis Waldshut (W+F) bezieht sich auf die Sozialen Medien. Viele der rund 200 Mitglieder sind im Alltag mit ganz anderen Dingen beschäftigt als Fotos oder Videos zu machen. Der Verein bietet hier seinen Mitgliedern diesen Service an. Ich produziere die Posts. Hierfür gehe ich an einem Laden oder Restaurant vorbei, fotografiere und filme und poste das dann. Es ist eine sehr kreative und spannende Arbeit. Gilt es doch, sich neben der Kreativität auch in ein Geschäft reinzudenken. Was ist für dieses W+F-Mitglied wichtig, wie kann ich helfen, eine Dienstleistung, ein Produkt für das Mitglied „zu verkaufen“. Ich mache diese Arbeit sehr gerne, es hat mir schon viele neue und schöne Kontakte gebracht. Dadurch, dass wir selbst mitten in der Altstadt von Waldshut wohnen, bin ich auch immer gut informiert, was wann wo los ist und kann es dann posten.

Eine weitere Tätigkeit ist ihre „Aloha food box“ – ein Food-Truck. Ist es für Sie eine Art Erinnerung an Hawaii?

Der Abschied vom Café war wirklich das sprichwörtliche lachende und weinende Auge. Die große Arbeitsbelastung nicht mehr zu haben, war eine Erleichterung. Die vielen netten Menschen in Ferienlaune zu bewirten, fehlt einem. Freundschaften zurück zu lassen, war nicht einfach. Deshalb haben wir uns auch hier in Waldshut einen kleinen Café-Nachfolger aufgebaut. Der Food-Anhänger „Aloha food box“ verwöhnt weiterhin Gäste mit feinem Essen und ganz viel Aloha. Wenn dann mal wieder bessere Zeiten kommen, dürfen wir hoffentlich auch wieder aktiv unterwegs sein.

Ein Hobby von Ihnen ist das Reisen. Momentan ist das schwierig. Befassen Sie sich dennoch aktuell mit Reiseplänen?

Ja klar. Die Träume sterben zuletzt! Ich hatte beruflich einige spannende Projekte im Ausland offen. Ich hoffe natürlich, diese irgendwann nachholen zu können. Meine Frau Annemarie und ich hoffen auch, unsere neue Heimat Deutschland besser kennen zu lernen. Gerade der Norden würde uns sehr interessieren. Wir sind geduldig und hoffen einfach, dass irgendwann Reisen, in welcher Form auch immer, wieder möglich sein wird.

Mal von der aktuellen Situation durch Corona abgesehen, hören sich Ihre Aufgaben nach einem gefüllten Terminkalender an. Was machen Sie, in Ihrer verbleibenden freien Zeit?

Ohne Corona würde ich sagen Familie und Freunde treffen. Das geht zurzeit leider nicht. Da wir uns sehr streng an die bestehenden Auflagen halten, bleiben nicht so viele Alternativen. Wir haben noch vor Corona zwei Alpakas „geleast“. Die Spaziergänge mit Alpakas sind etwas Wunderbares. Leider aber zurzeit durch die Corona-Einschränkungen auch nicht möglich. So machen wir meistens Spaziergänge in der näheren Umgebung von Waldshut und genießen hier die wunderschöne Landschaft.