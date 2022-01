von Ursula Freudig

Herr Donnhauser, was sind allgemein die Aufgaben von Archivaren?

Unsere zentrale Aufgabe ist die Erschließung und Verzeichnung von Unterlagen. Man kann sich alles Mögliche in den Keller stellen, Sinn macht es nur, wenn man es auch wieder auffindet. Die Recherche für Benutzer des Archivs muss so bequem und leicht wie möglich sein. Außerdem müssen wir Archivare fähig sein, einzuschätzen, was archivwürdig ist oder nicht. Wenn beispielsweise Unterlagen aus der Stadtverwaltung nach der gesetzlich vorgeschriebenen Aufbewahrungsfrist, spätestens also nach 30 Jahren, zu mir kommen, muss ich entscheiden, ob sie erfasst und aufbewahrt oder vernichtet werden. Das ist immer wieder eine verantwortungsvolle Aufgabe. Nur der kleinste Teil wird aufbewahrt.

Müssen Städte eigentlich zwingend Archive führen?

Ja, Archive sind nach dem Landesarchivgesetz aus dem Jahr 1987 vorgeschrieben. Es darf nichts einfach weggeworfen werden, ohne das o.k. vom Archiv. Das hat auch mit demokratischer Kontrolle von Behörden zu tun. Das Archivgesetz soll verhindern, dass Unterlagen aus was für Gründen auch immer, einfach entsorgt werden. Außerdem sollen die Bürger durch die Archive die Möglichkeit haben, Unterlagen und Dokumente zu ihrer Stadt einzusehen.

Welche Rolle spielt die Digitalisierung bei Ihrer Arbeit?

Eine sehr große. Seit ich 2013 im Archiv der Stadt Waldshut-Tiengen anfing, ist meine wichtigste Aufgabe die Digitalisierung der Unterlagen. Ich selbst habe dies angeregt, denn digital aufbereitete Unterlagen machen die Nutzung des Archivs sehr viel einfacher. Man gibt einen Suchbegriff ein und bekommt die relevanten Stellen in den Quellen angezeigt und den Standort des Originals. Elektronische Archivierung wird grundsätzlich in der Zukunft die Hauptrolle spielen, schon jetzt wird immer weniger mit Papier gearbeitet.

Können Sie Beispiele für digitale Projekte des Stadtarchivs nennen?

In Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern ist bereits ein Großteil unseres Fotobestands digitalisiert. Etliche dieser Fotos wurden bereits bei Ausstellungen gezeigt, für Publikationen oder Kalender verwendet. Weiteres wichtiges Projekt ist die Digitalisierung der Personenstandregister, das heißt von Büchern über Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle. Sie gehen bis 1870 zurück, damals wurden die Standesämter eingeführt.

Und was ist mit alten Zeitungen?

Ja, die digitale Erfassung von Zeitungen wie dem Alb Bote ist ein weiteres laufendes Projekt. Die älteste Ausgabe des Alb Bote ist von Mitte des 19. Jahrhunderts. Noch älter ist das Waldshuter Intelligenzblatt. Unter allen Quellenmaterialien ist Zeitungspapier das schlechteste, es ist deshalb besonders wichtig, diese alten Zeitungen zu schützen und nur noch auf digitalem Weg zur Verfügung zu stellen. Zwei Jahre läuft dieses Projekt schon, 2026 ist als Abschluss anvisiert. Digitalisierung heißt übrigens nicht nur Erfassung der Quellen, sondern auch Verbesserung. Bilder können auf dem Bildschirm geschärft und verblasste Buchstaben nachgefärbt werden.

Zur Person Ingo Donnhauser (39) wurde in Hanau geboren, ist im Großraum Frankfurt aufgewachsen und zur Schule gegangen. Er studierte in Freiburg und Marburg Geschichte und Kulturwissenschaft (Magister) und absolvierte eine Zusatzausbildung an der Archivschule Marburg mit Abschluss Diplom-Archivar. 2013 zog er in den Landkreis Waldshut, um das Archiv der Stadt Waldshut-Tiengen zu übernehmen. Sein Büro und das Archiv (Keller) sind in der Wallstraße neben der Tourist-Info in Waldshut. Ingo Donnhauser ist verheiratet, hat vier Kinder und mag Musik.

Lassen Sie uns noch etwas über Sie reden – was hat Sie eigentlich bewogen, Archivar zu werden?

Ich habe mich schon immer für Geschichte interessiert und schon im Studium gemerkt, dass mir die Archiv-Arbeit liegt. Ich habe gern mit Originalquellen, mit Informationen aus erster Hand gearbeitet, um mehr zu erfahren als das, was andere bereits erforscht und geschrieben haben. Ich bin ein Typ, der immer alles ganz genau wissen will, der sich selbst ein Bild machen will und sich nicht mit „Vorgekautem“ zufrieden gibt. Deshalb habe ich schon früh gezielt auf eine spätere Stelle in einem Archiv hingearbeitet. Für mich ist Archivar ein Traumberuf.

Sie wollen also immer alles ganz genau wissen – was sonst an Eigenschaften braucht Ihrer Ansicht nach ein guter Archivar?

Man muss die Ruhe in Person sein, sich gut konzentrieren können und einen Hang zum genauen Arbeiten haben. Schon der kleinste Fehler, zum Beispiel ein Zahlendreher in einem Verzeichnis, kann dazu führen, dass das Dokument später nicht mehr auffindbar ist. Als Archivar muss man fähig sein, Sachen in eine Ordnung zu bringen und gleichzeitig muss man auch einen gewissen Spürsinn mit-bringen, um Unordnung zu überblicken und sich darin zurechtzufinden. Und das Klischee, dass wir uns nur mit toten Dokumenten und Büchern beschäftigen, stimmt nicht. Städtische Archive sind offene Archive, die der Bevölkerung zur Verfügung stehen. Das heißt, man braucht auch kommunikative Fähigkeiten und Einfühlungsvermögen, um die Leute bei ihren Anliegen und Recherchen bestmöglichst zu unterstützen.

Mit was für Anliegen kommen denn Bürger hauptsächlich zu Ihnen in das Stadtarchiv?

Rund ein Drittel aller Anfragen bezieht sich auf Familienforschung, ein Drittel sind Bauanfragen, zum Beispiel werden Pläne vom eigenen Haus gesucht, und das letzte Drittel sind Anfragen zur Ortsgeschichte. Rund 100 Besucher habe ich jedes Jahr, die im Benutzerraum Dokumente einsehen, die ich aus dem Magazin für sie hoch geholt habe. Anfragen habe ich über 400 im Jahr. Ein Teil ist von Mitarbeitern der Verwaltung, aber der größte Teil ist tatsächlich von privater Seite. Und es werden von Jahr zu Jahr mehr. Die Bearbeitung der Anfragen ist kostenlos. Nur wenn beglaubigte Kopien angefordert werden, fallen die üblichen Gebühren an.

Welche Anfragen sind Ihnen die liebsten?

Anfragen zur Familienforschung mache ich sehr gerne. Familienverknüpfungen zu suchen, ist ein bisschen wie ein Puzzle und ich freue mich, wenn es mir gelingt, Teile zu einem Ganzen zusammenzufügen. Spannend finde ich auch Fragen zur Ortsgeschichte, die noch niemand vorher gestellt hat und auf die die Literatur keine Antwort gibt, so dass ich selber auf Entdeckungsreise gehen muss.

Ist es möglich, dass Sie auf solchen Entdeckungsreisen in irgendeiner „verstaubten“ Ecke des Archivs noch auf bislang unbekannte Schätze stoßen oder ist alles erschlossen?

Manche Bestände sind zwar besser erschlossen als andere, aber ich kann immer grob sagen, was sie enthalten, auch wenn noch nicht alles in einem Verzeichnis erfasst ist. Dass es im Archiv der Stadt Waldshut-Tiengen noch zu Sensationsfunden kommt, ist also nicht zu erwarten.

Was sind für Sie persönlich die größten Schätze im Archiv?

Privatunterlagen sind für mich die größten Schätze, zum Beispiel alte Briefe, in denen die Schreiber ohne jeden amtlichen Hintergrund ungezwungen und ungefiltert Eindrücke von der jeweiligen Zeit vermitteln. Im Archiv lagern viele Quellen aus der Verwaltung, aber gerade solche privaten Sachen zeigen das wahre Leben, wie haben die Menschen in dieser Zeit gelebt, was haben sie gedacht, erlebt, das ist alles sehr spannend. Wir haben eine ganze Sammlung mit privaten Sachen aus Nachlässen. Erst vor Kurzem habe ich eine Sammlung mit Feldpostkarten bekommen. Soldaten haben sie im Ersten Weltkrieg an den damaligen Pfarrer geschrieben. Sie bieten sich extrem gut für eine Ausstellung an, aber leider sind Veranstaltungen wegen Corona derzeit sehr schwierig.

Leidet auch Ihre alltägliche Arbeit unter Corona?

Nein, ich bin wenig betroffen. Auch Besuche im Archiv sind nach vorheriger Terminabsprache unter Einhaltung der gängigen Regeln möglich. Ich fände es wichtig, dass Archive, als Bildungseinrichtungen, auch 2022 weiter allen uneingeschränkt offen-stehen.

Archive bewahren Vergangenes – wie wichtig ist dies Ihrer Ansicht nach?

Wenn man die Geschichte der unmittelbaren Umgebung kennt, versteht man die Zeit und Umstände, in denen man lebt, besser. Vieles lässt sich aus Vergangenem erklären. Man kann auf jeden Fall souveräner mit der Gegenwart umgehen.

Sie verstehen Ihre Arbeit als Beitrag hierfür?

Ja, das Andenken an Menschen und das Wissen um die Ortsgeschichte zu bewahren und den Bürgern vor Ort einen möglichst einfachen Zugang zum Archiv zu ermöglichen, sie gut zu bedienen und bei Recherchen zu unterstützen, ist mein Ziel. Außerdem möchte ich zusätzlich durch verschiedene Aktivitäten wie Ausstellungen das Interesse an Lokalgeschichte wecken und lebendig halten. Ich bekomme viele positive Rückmeldungen, meine Arbeit wird honoriert und angenommen, das bestätigt mich in meinem Tun.