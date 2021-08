von Ursula Freudig

Im Nationalsozialismus wurden auch in Tiengen Menschen vertrieben, inhaftiert und ermordet. Nicht nur jüdische Bürger, auch politisch Verfolgte wie Hermann Albrecht (Jahrgang 1897), der in der Hauptstraße 83 in einem Handwerker-Haushalt aufwuchs.

Konzentrationslager Dachau

Am heutigen Samstag, 21. August, jährt sich sein Todestag zum 80. Mal. Im Zuge von Verstrickungen mit in der Schweiz lebenden Anhängern des Nationalsozialismus wurde Hermann Albrecht 1939 als 42-Jähriger in Schutzhaft genommen. Sie wurde für Personen angewendet, die in den Augen der Nationalsozialisten in irgendeiner Form ihr Regime gefährden.

Der Tiengener Hermann Albrecht (1897 bis 1941) starb als politisch Verfolgter in der Gaskammer. Bild: Privat

Ohne vorherige Gerichtsverhandlung und ohne jeden Rechtsbeistand wurde Hermann Albrecht 1940 ins Konzentrationslager Dachau gebracht. Ab März 1941 musste er im Nebenlager Gusen I des Konzentrationslagers Mauthausen unter unmenschlichen Bedingungen im Steinbruch arbeiten, was seine Gesundheit in kürzester Zeit ruinierte.

Tod in der Gaskammer

Am 21. August 1941 wurde er als arbeitsunfähiger Invalide von den Nationalsozialisten in der Gaskammer des Schlosses Hartheim bei Linz in Oberösterreich ermordet. Vor dem Haus seiner Familie in der Tiengener Hauptstraße 83 erinnert ein sogenannter Stolperstein an Hermann Albrecht.

Er ist einer von über 40 Stolpersteinen, die auf Initiative des Freundeskreises Jüdisches Leben in Waldshut-Tiengen mittlerweile allein in Waldshut-Tiengen liegen und an hiesige Opfer des Nationalsozialismus erinnern. Sie mahnen uns, nicht zu vergessen und geben den zahlreichen Opfern des Nationalsozialismus einen Namen oder mit den Worten von Herbert Albrecht, ein Gesicht zurück. Herbert Albrecht lebt in Buchen. Er hat intensiv über das Leben seines Onkels Hermann Albrecht recherchiert.