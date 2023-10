Waldshut-Tiengen – Unter dem Titel „Schau mir ins Gesicht“ wurde jetzt in der Artothek in Waldshut eine neue Ausstellung eröffnet. Gezeigt werden in vier Räumen der Galerie Portraitarbeiten von sechzehn meist regionalen Künstlern. Nicht alle davon sind noch am Leben. Die gezeigten Bilder wurden in den letzten Jahren und Jahrzehnten von der Stadt aufgekauft. Das Ungewöhnliche bei der Artothek ist ja: Wenn man sich in eins dieser Bilder verliebt, kann man sie für ein Jahr fürs eigene Wohnzimmer ausleihen.

Da könnte die Wahl schwerfallen, denn das Angebot ist sehr vielfältig. Das Thema Portrait gibt breiten Raum für die unterschiedlichsten Techniken und Stilrichtungen: Das reicht von gegenständlich bis abstrakt, von heiter bis rätselhaft. Da gibt es etwa unter anderem das prägnante Portrait von „Dr. Inge Freytag“, gemalt von Robert Fritz. Aber auch das augenzwinkernd menschliche Schwein von Bernd Salfner „alles rot oder?“ Ganz abstrakt schließlich die „Schere im Kopf“ von Wilhelm Morat: Zwei Bretter lehnen an der Wand, Pappmaché und Zeitungen auf Tischlerplatten geklebt. Wo ist hier das Portrait? Auch Helga Braun belässt es in ihren „Blättern aus dem langsamen Tagebuch“ nur bei Andeutungen.

Schön ein Wiedersehen mit zwei Portraits von Paul Klahn sen., einmal kunstvoll mit viel Schattierungen und Nuancen durch Tusche und Feder, dann wieder kunterbunt mit Wachskreide. Und Ilse Werner besticht mit ihrer ölgemalten „Sulamith“, einer Frauenfigur aus dem Hohelied der Liebe. Michael Rudigier, der die erkrankte Kulturamtsleiterin Kerstin Simon vertrat, wünschte den knapp 40 Vernissagebesuchern viel Freude beim Betrachten. Das taten sie mit vielen Gesprächen untereinander.

Die Ausstellung in der Artothek (Mozartstraße 27) ist noch bis zum 19. November dienstags von 10 bis 12 Uhr, samstags von 15 bis 18 Uhr und sonntags von 11 bis 15 Uhr geöffnet. Die Ausleihe eines Kunstwerks kostet für ein halbes Jahr 26 Euro, für ein Jahr 52 Euro.