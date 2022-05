von Stefan Kurczynski

Die Hauptversammlung des VfB Waldshut musste 2021 coronabedingt ausfallen. Nach dem Wegfall der Beschränkungen konnte die Versammlung in diesem Jahr, Ende April, wieder wie gewohnt im Vereinsheim stattfinden, gleichwohl war Corona zunächst das beherrschende Thema in den Ausführungen des Vorsitzenden Klaus Fricker: „Nicht nur der gemeinsame Sport ist zum Erliegen gekommen, sondern praktisch auch jeder persönliche Kontakt. Darüber hinaus sind alle Spiele und Veranstaltungen ausgefallen und damit ein wesentlicher Teil der Einnahmen.“

Kreis Waldshut Kunstrasenplätze: Sanierungsbedarf befeuert Grundsatzdebatte und Bedenken neu Das könnte Sie auch interessieren

Dies und die zu erwartenden Energiekostensteigerungen stellten den Verein vor große Herausforderungen in den vergangenen und kommenden Monaten. Im sportlichen Bereich konnte Fricker vermelden, dass Trainer Danijel Kovacevic für weitere zwei Spielzeiten zugesagt hat.

Fricker zeigte sich überzeugt, dass die erste Mannschaft nichts mit dem Abstieg zu tun haben wird, in dieser Saison. Die Zweite läge zwar auf dem letzten Tabellenplatz, aber Trainer Vesel Alidemay wird zusammen mit mehreren Neuzugängen alles daran zu setzen, die Klasse doch noch zu halten.

Suche nach Trainern für die Jugend

Einen flammenden Appell an die Anwesenden, sich für die Junioren zu engagieren, richtete Jugendleiter Jürgen Schwering. Es sei nach wie vor schwierig, so viele Trainer und Betreuer zu finden, wie sich das der Verein wünscht. Dennoch belege die Tatsache, dass der VfB mit Ausnahme der E-Junioren in allen Altersklassen eigene Mannschaften stellen kann. Ein gutes Zeichen, dass im VfB eine erstklassige Jugendarbeit geleistet werde. Der Vorstand wurde von der Versammlung ohne Gegenstimme entlastet und bei den Wahlen allesamt mit großer Mehrheit in ihren Ämtern bestätigt.

Waldshut-Tiengen Klumpen unterm Fußballschuh: Nach nur sechs Jahren müssen alle drei Kunstrasenplätze saniert werden Das könnte Sie auch interessieren

Wegen des letztjährigen Ausfalls aufgrund von Corona wurden zahlreiche Ehrungen für Vereinstreue durchgeführt. Darunter auch einige für 60 und 65 Jahre Mitgliedschaft. Heinz Knobloch, ehemaliger Vorstand und VfB-Urgestein, ist gar schon 70 Jahre dabei. Abschließend bedankte sich Klaus Fricker bei allen Trainern, Betreuern, Helfern, Förderern, Unterstützern und Fans.

Besonderer Dank ging an Martin Köpfer, der seit mehr als 20 Jahren das Amt des Pressewarts innehatte sowie an Axel Bindert, der seit über zehn Jahren die Stadionzeitung des VfB Waldshut gestaltet hat und an Videoreporter Tommy Buschle.