Die Stadtverwaltung Waldshut-Tiengen muss außerplanmäßig 120.000 Euro in die Erneuerung von insgesamt 21 Fenstern an der Heinrich-Hansjakob-Schule in Waldshut investieren. „Wir müssen schnell reagieren“, erklärte Franz-Josef Wewer, Mitarbeiter des städtischen Hochbauamts, in der jüngsten Sitzung des Bau- und Umweltausschusses. „Wir mussten feststellen, dass mehrere Fenster so marode sind, dass sie aus der Verankerung brechen“, informierte Wewer das Gremium. Im Frühjahr dieses Jahres sei es zu einem Vorfall gekommen, bei dem ein Fensterbeschlag sich löste und knapp neben einem Schüler auf den Boden fiel.

Michaela Ebi, Schulleiterin der Heinrich-Hansjakob-Schule, erklärt auf Nachfrage dieser Zeitung: „Ich bin froh, dass das Geld für die Fenster in die Hand genommen wird.“ Die Kosten in Höhe von 120.000 Euro sollen durch Mittel gedeckt werden, die ursprünglich für Sanierungsarbeiten in der Stadthalle Tiengen wie beispielsweisen die Erneuerung der Sanitärräume vorgesehen waren, wie Baumert im Bau- und Umweltausschuss erläuterte. Da die Stadthalle derzeit als Kreisimpfzentrum benutzt wird, lägen die Baumaßnahmen dort jedoch auf Halde, so der Bürgermeister. „Das können wir schieben“, erklärte Joachim Baumert. Die Stadtverwaltung will außerdem prüfen, ob es Zuschussmöglichkeiten für die Fenster der Heinrich-Hansjakob-Schule gibt.

Eine Prüfung nach dem Winter hatte laut Joachim Baumert ergeben, dass 21 Fenster des Schulgebäudes, die zum Teil aus bis zu neun Scheiben samt Oberlichtern bestehen und überwiegend aus den 1980er-Jahren stammen, ausgetauscht werden müssen. Dies soll bis zum Herbst geschehen. Bis dahin seien die defekten Fenster, so Franz-Josef Wewer im Bau- und Umweltausschuss, wo erforderlich mit Schrauben gesichert worden.

Im Jahr 2019 fanden umfangreiche Bauarbeiten für die Einrichtung einer Mensa Erdgeschoss des Schulgebäudes statt. Hätte der marode Zustand der Fenster damals nicht auffallen müssen? Dazu teilt Bürgermeister Joachim Baumert auf Nachfrage dieser Zeitung mit: „Im Zuge der Umbauarbeiten zur Mensa wurden Fenster in der Heinrich-Hansjakob-Schule erneuert. Die weiteren Fenster waren zu diesem Zeitpunkt funktionsfähig. Ein Fensterbeschlag hat sich im Frühjahr 2021 gelöst, dies war zum Zeitpunkt einer Begehung vom Herbst 2020 nicht erkennbar.“