Gut, wer sich da schon im Vorfeld professioneller Unterstützung sicher sein kann. Hier bietet Haus & Grund verschiedene Möglichkeiten an.

Waldshut-Tiengen (H&G) In vielen Erbfällen wechseln Immobilien den Eigentümer. Das kann für Streit unter den Erben sorgen. Umso wichtiger ist eine rechtzeitige und wohl überlegte Nachlassplanung.

Ein Mietshaus in bester Innenstadtlage, dazu mehrere geräumige Eigentumswohnungen, Aktien, Schmuck, und ein Barvermögen im sechsstelligen Bereich: Maria V. war eine wohlhabende Frau. Als sie im Juni 2017 im Alter von 85 Jahren verstarb, lautete ihr eigenhändiger letzter Wille, dass ihr Lebensgefährte, mit dem sie die letzten fünfzehn Jahre ihres Lebens verbracht hatte – ihr Ehemann war schon Ende der 1980er Jahre verstorben – sämtliche „mobilen Vermögenswerte“ erhalten sollte. Die beiden Töchter hingegen sollten die Immobilien bekommen, wobei ihr Lebensgefährte die Eigentumswohnung bis zu seinem Tod kostenfrei nutzen können sollte.

Eine klare Sache, sollte man meinen. Doch der Teufel steckt wie so oft im Detail: Wie zum Beispiel sieht es mit den Miet- und Mietkautionskonten des Mietshauses aus? Zählen diese zum Immobilienvermögen und gehen daher an die Töchter? Oder sind sie dem restlichen Geldvermögen zuzurechnen und stehen dem Lebensgefährten zu? Und wer ist überhaupt Erbe? Der Lebensgefährte? Die Töchter? Oder alle zusammen?

Und dann war da noch eine grundsätzliche Sache: Das Testament kam nur einen Monat vor dem Tod von Maria V. zustande. Zu diesem Zeitpunkt bestanden bereits Anzeichen einer Demenz. In allen vorherigen Testamenten waren die Töchter als Alleinerbinnen genannt. War die Aufteilung zwischen Lebensgefährte und Töchtern also wirklich der letzte Wille der alten Frau? Oder hatte sie das Testament unterschrieben, ohne zu wissen, was darin steht?

Beim Vererben von Immobilien ist die Lage oft kompliziert

Der Fall zeigt, wie wichtig es ist, zu Lebzeiten rechtzeitig vorzusorgen – und alle Betroffenen mit einzubeziehen. Denn gerade wenn es um das Vererben von Immobilien geht, ist die Lage häufig kompliziert. Wird hier nicht für Transparenz und eine eindeutige Aufteilung des Nachlasses gesorgt, ist nach dem Tod Streit zwischen den Erben vorprogrammiert.

„Ziele wie eine klare Erbaufteilung und die Vermeidung von Streit im Erbfall lassen sich nur durch eine rechtzeitige und wohl überlegte Nachlassplanung verwirklichen“, mahnt der Erbrechtsexperte Rechtsanwalt Anton Bernhard Hilbert aus Waldshut-Tiengen. „Laientestamente halten für die Erben oft böse Überraschungen bereit.“

Diese Problematik ist allgegenwärtig, denn auf Deutschland rollt eine historisch nie da gewesene Erbschaftswelle zu: Und in rund zwei Dritteln der Fälle werden Immobilien vererbt. Laut einer Allianz-Studie macht aber nur etwa jeder Vierte (27 Prozent) die ererbte Immobilie zu seinem Eigenheim – was erhebliche steuerliche Vorteile haben kann. Vier von zehn Erben (40 Prozent) verkaufen die Immobilie, 15 Prozent entscheiden sich für eine Vermietung.

