Die Verordnung bewirkt, dass die Miete bei Abschluss neuer Verträge nicht mehr als zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen darf. Nach Auffassung der Landesregierung besteht in 89 Gemeinden und Städten in Baden-Württemberg ein angespannter Wohnungsmarkt. Haus¦&¦Grund Hochrein, der Verband der privaten Immobilien-Eigentümer, lehnt die freiheitsfeindliche Regelung ab. Sie schafft keine einzige neue Wohnung. Der angeblich begünstigte Personenkreis besonders bedürftiger Menschen hat von der Mietpreisbremse nichts. Stattdessen setzt die Verordnung die privaten Kleinvermieter einem besonderen Risiko aus. Sie riskieren ein erhebliches Bußgeld, wenn sie Neuverträge um mehr als zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete abschließen. Das Problem ist, dass kein Mitspiegel besteht, der über die ortsübliche Miete Auskunft gibt.

Kreis Waldshut – Die neue Mietpreisbremse des Landes Baden-Württemberg ist am 4. Juni 2020 in Kraft getreten. Die ursprüngliche Mietpreisbremse war verfassungswidrig. Nach ihr war im Landkreis Waldshut lediglich die Stadt Bad Säckingen betroffen. Die neue Mietpreisbremse gilt jetzt für die Gemeinde Lauchringen und für die Stadt St. Blasien. Bad Säckingen fällt aus dem Bereich der neuen Verordnung heraus.

Waldshut-Tiengen – Der Verein Haus¦&¦Grund Hochrhein mit Sitz in Waldshut-Tiengen kümmert sich seit über 100 Jahren um alle rechtlichen und wirtschaftlichen Anliegen seiner Mitglieder, der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer im Landkreis Waldshut und am Hochrhein.

Auszeichnung

Der Landesverband Baden hat Haus¦&¦Grund Hochrhein im Jahr 2019 für sein vorbildliches Wachstum bei der Mitgliederzahl ausgezeichnet. Die Auszeichnung ist auch eine Bestätigung für die Arbeit, die Haus¦&¦Grund Hochrhein seit Jahrzehnten leistet. Dem Eigentümerverband Haus¦&¦Grund – mit Sitz in Berlin – sind insgesamt 22 Landesverbände mit über 900 Vereinen angeschlossen.

Rechtsberatung

In der heutigen Zeit sind die rechtlichen und steuerlichen Fragen so kompliziert geworden, dass der Immobilieneigentümer in vielen Fällen Hilfe von einem Fachmann benötigt. Jedes Mitglied kann täglich die telefonische Rechtsberatung in Fragen rund um die Immobilie vom spezialisierten Fachanwalt in Waldshut, Rechtsanwälte Hilbert¦&¦Simon, Kaiserstraße 5, 79761 Waldshut-Tiengen, Telefon 07751/83¦17¦17 und St. Blasien, Rechtsanwälte Joester¦&¦Riedl, Hauptstraße 33, 79837 St. Blasien, Telefon 07672/42¦22 oder 07672/43¦33 in Anspruch nehmen. Vier persönliche Rechtsberatungen beziehungsweise zwei Erbrechtsberatungen sind im Jahresbeitrag enthalten.

Werden Sie Mitglied

Jahresbeitrag für Hauseigentümer mit Einfamilienhaus, Eigentumswohnung, Mehrfamilienhäuser oder Geschäftsräumen 96 Euro (zzgl. Aufnahmegebühr 96 Euro inklusive Zeitschriftenabonnement).

Weitere Infos im Internet:

http://www.haus-und-grund-hochrhein.de

Dienstleistungen

Haus & Grund Hochrhein bietet seinen Mitgliedern auf der Geschäftsstelle folgende Leistungen an.

Mieterhöhungen

Ausfüllen von Mietverträgen

Musterschreiben und Mietverträge

Insolvenz-Check Schufa

Mietkautionskonto

Kontaktdaten von Experten für Mitglieder (Energieberatung, Schädlingsbekämpfung, Schimmelbekämpfung, Steuerberatung, Wohnungsabnahme)

WE-Verwaltung

Immobilienvermarktung, Verkauf, Vermietung

Immobilienbewertung

Günstige Versicherungen speziell für Immobilieneigentümer

Die Geschäftsstelle von Haus¦&¦Grund Hochrhein befindet sich in der Rheinstraße 1 in 79761 Waldshut-Tiengen (Telefon 07751/76¦76, Fax 07751/87¦09¦55, E-Mail (verein@haus-und-grund-hochrhein.de).