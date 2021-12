Waldshut-Tiengen – Der Verein Haus & Grund Hochrhein mit Sitz in Waldshut-Tiengen kümmert sich seit über 100 Jahren um alle rechtlichen und wirtschaftlichen Anliegen seiner Mitglieder, der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer im Landkreis Waldshut und am Hochrhein.

Leistungen durch Rechtsanwälte

In der heutigen Zeit sind die rechtlichen und steuerlichen Fragen so kompliziert geworden, dass der Immobilieneigentümer in vielen Fällen Hilfe von einem Fachmann benötigt.

Jedes Mitglied kann täglich die telefonische Rechtsberatung in Fragen rund um die Immobilie vom spezialisierten Fachanwalt in Waldshut, Rechtsanwälte Hilbert & Simon, Kaiserstraße 5, 79761 Waldshut-Tiengen, Telefon: 07751/83 17 17 und St. Blasien, Rechtsanwälte Joester & Riedl, Hauptstraße 33, 79837 St. Blasien, Telefon: 07672/42 22 oder 07672/43 33 in Anspruch nehmen. Vier persönliche Rechtsberatungen beziehungsweise zwei Erbrechtsberatungen sind im Jahresbeitrag für die Mitgliedschaft im Verein Haus & Grund Hochrhein mit Sitz in Waldshut enthalten.

Werden Sie Mitglied

Der Jahresbeitrag für Hauseigentümer mit Einfamilienhaus, Eigentumswohnung, Mehrfamilienhäuser oder Geschäftsräumen beträgt 96 Euro jährlich (hinzu kommt eine Aufnahmegebühr in Höhe von 96 Euro). Im Jahresbeitrag enthalten ist ein Zeitschriftenabonnement .

Die Dienstleistungen

der Geschäftsstelle

Mitgliederverwaltung

Mieterhöhungen

Ausfüllen von Mietverträgen

Betriebskostenabrechnung

Musterschreiben

und Mietverträge

und Mietverträge Insolvenz-Check Schufa

Mietkautionskonto

Kontaktdaten von Experten für Mitglieder (Energieberatung, Schädlingsbekämpfung, Schimmelbekämpfung, Steuerberatung, Wohnungsabnahme)

Die Dienstleistungen

der Servicestelle

Hausverwaltung

Immobilienvermarktung

(Verkauf, Vermietung)

(Verkauf, Vermietung) Immobilienbewertung

Günstige Versicherungen speziell für Immobilieneigentümer

KONTAKT

Haus & Grund Hochrhein e.V., Rheinstraße 1, 79761 Waldshut-Tiengen, Telefon: 07751/76 76, E-Mail verein@haus-und-grund-hochrhein.de

Informationen im Internet:

http://haus-und-grund-hochrhein.de