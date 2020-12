Waldshut-Tiengen – Die dreijährige „Regelverjährung“, die für viele Forderungen gegenüber Mietern gilt, endet exakt am 31.12. eines jeden Jahres. Die Frist beginnt immer am Ende des Jahres in dem der Anspruch entstanden ist, und endet drei Jahre später am 31. Dezember und zwar genau um 24 Uhr (§§ 195, 199 BGB), und wird deshalb auch „Silvesterverjährung“ genannt.

Diese Verjährung gilt für viele mietrechtliche Ansprüche, beispielsweise:

Mietausfallschaden, wenn dem Mieter fristlos gekündigt wurde und die Wohnung nicht sofort weitervermietet werden konnte

Nutzungsentschädigung wegen nicht rechtzeitiger Rückgabe der Wohnung

Nachforderung aus einer Betriebskostenabrechnung

Kautionszahlung

Mietzahlung inklusive der monatlichen Betriebskostenvorauszahlung oder –pauschale

Nur ein Gang zum Gericht hemmt die Verjährung zuverlässig

Der Eintritt der Verjährung kann nur verhindert werden, wenn die Forderung bei Gericht geltend gemacht wird. Eine Zahlungsaufforderung an den Mieter oder ein langer Briefwechsel über die Forderung kann die Verjährung grundsätzlich nicht stoppen.

Forderungen können geltend gemacht werden durch folgende Maßnahmen:

Mahnbescheid beantragen

Klage erheben oder

Durchführung eines selbständigen Beweisverfahrens

Ein Mahnbescheid ist kostengünstig und schnell

Er schützt schneller und einfacher vor der Verjährung als eine Klage und ist außerdem wesentlich kostengünstiger.

Mahnbescheid online: Unter www.online-mahnantrag.de kann der Mahnbescheid auch elektronisch erstellt werden. Wer über keine elektronische Signatur verfügt, muss den Antrag ausdrucken und an das zuständige Mahngericht senden. Wichtig: Der Antrag muss das Gericht im Dezember 2020 erreichen, sonst ist es zu spät und die Forderung verjährt. Ein Mahnantrag muss sorgfältig ausgefüllt werden. Der Anspruch muss konkret benannt werden. Beispiel: Sollen offene Mieten geltend gemacht werden, muss genau der Zeitraum angegeben werden, in dem die Miete nicht oder nur unvollständig bezahlt wurde.