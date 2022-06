Waldshut-Tiengen – In der Zeit vom 1. Juli bis zum 31. Oktober 2022 müssen alle Immobilieneigentümer ihre Feststellungserklärungen dem zuständigen Finanzamt gegenüber abgeben.

Das aktuelle Grundsteuergesetz mit seinen uralten Grundstückswerten verstößt gegen die Verfassung. Spätestens ab 1. Januar 2025 muss das Gesetz mit der Verfassung vereinbar sein, sonst wird es unwirksam, so das Bundesverfassungsgericht.

Für das neue Gesetz müssen alle Immobilieneigentümer in Deutschland eine Feststellungserklärung abgeben. In Baden-Württemberg kommt es im Wesentlichen auf die Grundstücksgröße und den Bodenwert (Stichtag: 1. Januar 2022) an. Die Bodenbewertung ist Sache der jeweiligen Gutachterausschüsse, die eigens zu diesem Zweck eingerichtet worden sind. Im Internet (Bodenrichtwerte.de) oder durch direkte Anfrage beim Gutachterausschuss können die Steuerpflichtigen die Bodenwerte ihrer Grundstücke abfragen.

Die Erklärung muss für jedes Grundstück gesondert abgegeben werden. Adressat der Erklärung ist das Finanzamt, in dessen Bezirk das Grundstück liegt. Wer Grundstücke in verschiedenen Bundesländern hat, muss die unterschiedlichen Vorgaben des jeweiligen Bundeslandes beachten.

Die Erklärung muss elektronisch abgegeben und authentifiziert übermittelt werden. Dazu kann das kostenlose Steuerprogramm ELSTER (elektronische Steuererklärung) genutzt werden. Wer dort noch nicht registriert ist, kann die Einrichtung eines solchen Kontos über die ELSTER-Homepage beantragen. Die Übersendung der Zugangsdaten für die Registrierung kann allerdings bis zu drei Wochen dauern. Sie erfolgt in einem zweistufigen System über E-Mail und Brief.

Nur Personen, die keinen eigenen Internet-Zugang haben und auch nicht die Möglichkeit haben, die Zugänge von Verwandten (Kindern!) oder Freunden zu nutzen, dürfen beim Finanzamt die Übersendung der amtlichen Vordrucke in Papierform beantragen und die ausgefüllte Erklärung schriftlich einreichen. Empfehlung: Abgabe so früh wie möglich. Vor allem ist die Erklärungsfrist viel zu kurz bemessen. Von den vier Monaten fallen fast zwei Monate in die Sommerferien. „In vielen Fällen werden weder die Elektronik noch die Bodenwerte rechtzeitig zur Verfügung stehen“, stellt Rechtsanwalt Anton Bernhard Hilbert, Vorsitzender von Haus & Grund Hochrhein e. V., fest. Damit verkürzt sich schon die Frist: „Ohne Bodenrichtwert keine Erklärung!“, so Hilbert. Er erwartet, dass es auch Probleme bei den massenhaften Verfahrensabläufen geben wird. Der Vorsitzende empfiehlt, die Erklärung so früh wie eben möglich abzugeben. Er rechnet mit einer Welle von Verlängerungsanträgen kurz vor Ablauf der Erklärungsfrist.

Haus & Grund Hochrhein bietet seinen Mitgliedern Beratung, falls nötig, und hält diese über den Verlauf der Reform immer auf dem neuesten Stand.