Waldshut-Tiengen – Die Rente ist oftmals nicht gerade üppig. Um diese aufzustocken, liegt für viele Senioren nahe, ihr Wohneigentum zu veräußern und sich dafür ein Wohnrecht oder das umfassendere Nießbrauchrecht einräumen zu lassen. Interessant aber auch für viele, die auf die Aufstockung zwar nicht angewiesen, sich dennoch finanziell besser situieren oder auch ihre Kinder unterstützen wollen.

Es gibt unterschiedliche Modelle, die sich hierfür anbieten. Dabei weichen die Modelle deutlich voneinander ab, nicht nur was den erzielbaren Erlös, beziehungsweise den „Preis“ für das Wohnrecht angeht. Bei der Leibrente bis ans Lebensende schmälert der Wert des Wohnrechts den Erlös deutlich, anders bei der monatlichen Leibrente auf Zeit, wo die Rente über einen fest vereinbarten Zeitraum bezahlt wird. Der Verkauf mit Nießbrauchrecht sieht das Recht auf lebenslange Nutzung vor, einschließlich Möglichkeit der Vermietung. Auch ein Teilverkauf mit Nutzungsentgelt ist möglich, wobei der Käufer auf einmal oder in Schritten bis zu 50 Prozent der Immobilie erwirbt. Beim Verkauf mit Mietvertrag verkaufen die Bewohner ihre Immobilie und mieten sie an, je nach Vereinbarung mit oder ohne lebenslangem Wohnrecht. Mit der zeitlich begrenzten Umkehrhypothek schließt der Verkäufer einen Vertrag mit einer Bank. Das Darlehen, welches höchstens die Hälfte des Immobilienwertes ausmachen darf, wird in monatlichen, viertel- oder halbjährlichen Beträgen über eine definierte Laufzeit ausbezahlt.

Fazit und Empfehlung: Wenn Sie im Alter Geld benötigen, können Sie Ihre Immobilie verkaufen oder beleihen und trotzdem darin wohnen bleiben. Wer auf die Aufstockung der Rente bis zum Lebensende angewiesen ist, sollte eine lebenslange Leibrente wählen. Für diejenigen, die einen höheren Erlös erzielen möchten und nicht auf lebenslange Zahlungen angewiesen ist, kommt auch eines der anderen Modelle in Frage. Wichtig ist jedenfalls eine professionelle und möglichst unabhängige Beratung. Auch ist anwaltlicher Rat empfehlenswert. Es geht schließlich um eine der wichtigsten Entscheidungen Ihres Lebens. Haus & Grund Hochrhein begleitet Sie hierbei gerne.