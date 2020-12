„Ich bin total außer mir und kann es immer noch nicht fassen“, beschreibt die 54-jährige Mitarbeiterin der Tourist-Information in Waldshut ihren Gemütszustand im Telefongespräch mit dieser Zeitung, nachdem sie von ihrem Gewinn erfahren hatte.

„Mein erster Gedanke war: Ist das wirklich wahr“, berichtet sie weiter. Noch nie habe sie im Leben etwas gewonnen. „Das ist unfassbar für mich“, erzählt Silvia Probst. Mit insgesamt neun Rubbellosen hatte sie beim Weihnachtsgewinnspiel teilgenommen, eines davon bescherte ihr nun den roten Flitzer als Hauptpreis.

„Ein Auto kann man immer gebrauchen“, findet die Siegerin, die bislang mit ihrem Mann zusammen nach Waldshut zur Arbeit fährt. Möglicherweise verschenkt sie das Auto weiter: „Ich habe zwei erwachsene Kinder. Mal schauen, wer es bekommt“, sagt sie schmunzelnd.

Silvia Probst (Archivbild). | Bild: Juliane Schlichter

Mit ihren Kindern, die beide studieren und für die Weihnachtsfeiertage nach Hause gekommen sind, habe sie Luftsprünge gemacht, nachdem sie von ihrem Gewinn erfahren hatte. „Wir freuen uns riesig“, sagt sie und die Freude ist durch den Telefonhörer zu spüren. Am Abend wolle sie mit ihren Mann und den Kindern eine Flasche Sekt zusammen trinken und auf das Auto anstoßen.

Oberbürgermeister Philipp Frank, der die Ziehung des Hauptgewinns und der 13 weiteren Sachpreise unter der notariellen Aufsicht von Rechtsassessorin Inga-Maria Murzik im Trausaal des Rathauses Tiengen durchführte, gratulierte Silvia Probst telefonisch direkt nach der Ziehung. „Dafür bekommen Sie aber kein Weihnachtsgeld“, scherzte er mit seiner Mitarbeiterin.

Das sind die Gewinner der 13 Sachpreise 1. Preis Kathrin Vogelbacher aus Schluchsee gewinnt einen Kamera FUJI XT4 inklusive Objektiv, Tasche und Speicherkarte (Wert 2199 Euro) gesponsert von Foto Schilling. 2. Preis Andreas Faschian aus Waldshut-Tiengen erhält eine Damenarmbanduhr Frederique Constant Heart Beat (Wert 1995 Euro) von Sperl Juwel. 3. Preis Susanne Kaiser aus Waldshut-Tiengen kann sich auf 504 Kästen Fauna Mineralwasser freuen (Wert 1254 Euro ohne Pfand) von Getränkeland Wagner. 4. Preis Gabriele Schneider aus Waldshut-Tiengen bekommt einen Heimarbeitsplatz (Wert 1016,97 Euro) von Expert Octomedia. 5. Preis Marian Schreier aus Waldshut-Tiengen gewinnt einen Gutschein für eine frei planbare Küche (Wert 1000 Euro) vom Fischer Küchenatelier. 6. Preis Nele Schmidt aus Wutöschingen erhält eine Stehleuchte Roxxane Leggera (870 Euro) von Seipp Wohnen. 7. Preis Jutta Baer aus Lauchringen kann sich über eine Jahres-Parkkarte „Freiparken“ freuen (Wert 850 Euro) von der Parkhausgesellschaft. 8. Preis Klaus Prokop aus Wutöschingen bekommt einen Fernseher Samsung UHD-TV GU55TU 8509 UXZG (Wert 828 Euro) von Medimax. 9. Preis Kerstin Pohl aus Waldshut-Tiengen erhält einen Gutschein für eine Brille (700 Euro) von Brille & Design. 10. Preis Katrin Schwab aus Waldshut-Tiengen bekommt ein Einkaufsgutscheinpaket für Waldshut-Tiengen (Wert 600 Euro) von der Sparkasse Hochrhein. 11. Preis Tobias Zumkeller aus Weilheim erhält einen Gesundheitskorb (600 Euro) von der Markt-Apotheke. 12. Preis Christine Spitznagel aus Klettgau gewinnt einen Samsung LED-TV, 55 Zoll, TU8000 (Wert 599 Euro) von Albiez Creativ- & Designbau. 13. Preis Martin Peter aus Lauchringen bekommt eine Mollerus Tasche Grenchen (Wert 589 Euro) von Lederwaren Wegeler.

Normalerweise findet die Ziehung des Waldshut-Tiengener Weihnachtsgewinnspiels vor den Augen zahlreicher Passanten abwechselnd in der Fußgängerzonen von Waldshut und Tiengen statt. „Die Auslosung der Lotterie ist für mich ein ganz fester Bestandteil meines persönlichen Weihnachtsfests“, sagt der OB auf Nachfrage dieser Zeitung.

Wegen der Corona-Beschränkungen wurden die bei der Ziehung anwesenden Personen auf ein Minimum beschränkt. Lediglich Frank und Murzik nahmen daran teil. Die beiden Vorsitzenden des Werbe- und Förderungskreises Waldshut und der Aktionsgemeinschaft Tiengen, Christian Straub und Zara Tiefert-Reckermann, wären gerne dabei gewesen, hoffen aber genau wie der Oberbürgermeister, „dass wir die Ziehung nächstes Jahr wieder ohne Corona durchführen können“, so Frank.

Oberbürgermeister Philipp Frank führte die Ziehung der Gewinner des Weihnachtsgewinnspiels unter der notariellen Aufsicht von Inga-Maria Murzik am Laptop durch. | Bild: Juliane Schlichter

Rasch ermittelte der Oberbürgermeister am Laptop neben der Hauptgewinnerin die Empfänger der 13 Sachpreise. „Ich gratuliere allen Gewinnern und danke allen Spendern der Gewinne. In der Corona-Situation ist dies keine Selbstverständlichkeit“, erklärt Frank. Insgesamt gab es in diesem Jahr beim Weihnachtsgewinnspiel Preise im Gesamtwert von 58.000 Euro zu gewinnen. 60 Geschäfte

in Waldshut-Tiengen hatten sich an der Aktion beteiligt.

So ungewöhnlich die Ziehung war, so außergewöhnlich war das 22. Weihnachtsgewinnspiel als Ganzes. Allen Widrigkeiten zum Trotz ist es dem SÜDKURIER Medienhaus mit dieser Aktion gelungen, den Handel in der Doppelstadt auch in Zeiten der Pandemie zu unterstützen.