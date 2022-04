von Ursula Freudig

„Entspannt Einkaufen ohne Auflagen, aber freiwillig weiterhin Maske tragen“ – auf Plakaten fordert die Aktionsgemeinschaft Tiengen hierzu auf. Sie setzt auf die Bereitschaft der Kunden, auch nach dem Wegfall der Pflicht, eine Maske zu tragen.

Plakataktion: Diese Plakate hat die Aktionsgemeinschaft Tiengen drucken lassen, sie hängen jetzt an den Eingangstüren von vielen ihrer Mitgliedsgeschäfte. | Bild: Ursula Freudig

Beim Bummel durch Tiengens Fußgängerzone ist das Plakat an etlichen Eingangstüren zu sehen und verweist auf das Prinzip Vorsicht.

Ein Blick in Geschäfte und Gespräche mit Ladenbesitzern, Verkaufspersonal und Kunden zeigen, dass für viele angesichts hoher Infektionszahlen, die Sicherheit vor geht. Mehrheitlich würden die Kunden noch die Maske tragen, war oft seitens von Verkaufspersonal zu hören.

Dies gilt erst recht für das Personal selbst. Neben dem Eigenschutz, geht es hier den Geschäftsinhabern auch um die Vermeidung von Personal-Ausfällen durch Infektionen. Im Citymarkt Prem beim Löwendenkmal tragen zum Beispiel alle Mitarbeiter konsequent Maske und den Kunden wird auf einem großen Schild empfohlen, ebenfalls eine zu tragen.

Blick in den Citymarkt Prem beim Löwendenkmal: Der größte Teil der Kunden folgt der Aufforderung auf dem Schild. | Bild: Ursula Freudig

Nach Aussage einer Mitarbeiterin, würden die älteren Kunden dem weitgehend nachkommen, jüngere weniger. Grundsätzlich könnten Geschäfte noch per Hausrecht ihre Kunden zum Tragen von Masken verpflichten, davon wird aber nach den stichprobenartigen Befragungen zu schließen, keinen Gebrauch gemacht. Der Kunde entscheidet selbst eigenverantwortlich und für die meisten ist das so in Ordnung.

Als entspanntes Miteinander von Masken- und Nichtmaskenträgern wird die Situation oft beschrieben. Dass der Wegfall der Maskenpflicht mehr Menschen nach Tiengen und in die Geschäfte gebracht hat, konnte niemand bestätigen. Schlechtes Wetter, der Krieg, massive Preissteigerungen – es werden allgemein viele Gründe gesehen, die die Freude am unbeschwerten Einkaufsbummel dämpfen können.

„Können einfacher entscheiden“

Nikola Kögel, Mit-Geschäftsführerin Aktionsgemeinschaft Tiengen. | Bild: Ursula freudig

Nikola Kögel, Geschäftsführerin der Aktionsgemeinschaft Tiengen, begrüßt es grundsätzlich, wenn mit Blick auf Corona, Verbote wegfallen: „Wir können einfacher entscheiden, wenn uns nicht Vorgaben aufdoktriniert werden und wir eine Art Polizei spielen müssen“, sagt sie. Das Plakat der Aktionsgemeinschaft, das zum freiwilligen Tragen der Maske aufruft, ist für sie ein Zeichen dafür, dass die Aktionsgemeinschaft Tiengen dennoch Verantwortung übernimmt.

Dies vor allem mit Blick auf hohe Ausfallquoten bei den Mitarbeitern. Sie sieht nicht nur nach dem Wegfall der Maskenpflicht, sondern auch mit Blick auf den Krieg, eine Verunsicherung bei den Kunden, die sich auch auf die Kundenfrequenz niederschlagen würde.

„Wegfall ist Erleichterung“

Thomas Wartner, Vorsitzender Werbe-und Förderungskreis Waldshut. | Bild: Ursula Freudig

Thomas Wartner, Vorsitzender des Werbe- und Förderungskreises Waldshut, wertet den Wegfall der Maskenplicht als Erleichterung, weil es in vielen Geschäften sehr wichtig wäre, das Gesicht des Kunden, seine Mimik zu sehen, um ihn optimal beraten und bedienen zu können. Die Freiheit, selbst entscheiden zu können, ob beim Einkaufen eine Maske getragen wird oder nicht, ist für ihn ein positives Signal von oben.

Nach seiner Aussage, hat das Ende der Maskenpflicht bislang noch nicht den großen „Mehr-Run“ auf Waldshut gebracht, aber er ist zuversichtlich, dass sich das, unterstützt durch besseres Wetter, ändern wird: „Grundsätzlich ist die Stimmung schon viel positiver und ich bin sicher, dass die Leute in den nächsten Tagen wieder mehr nach Waldshut kommen als bisher.“

Und was meinen die Kunden?

Tanja Hierholzer aus Oberalpfen. | Bild: Ursula Freudig

Tanja Hierholzer aus Oberalpfen: „Ohne Maske ist das Einkaufen und der Besuch von Veranstaltungen schon sehr viel angenehmer. Ich bin drei Mal geimpft und genesen und habe keine Angst vor einer Ansteckung. Ich finde es gut, dass jetzt jeder selber entscheiden kann. Wenn jemand weiterhin eine Maske tragen will, ist das für mich natürlich genauso in Ordnung.“

Rainer Herda aus Tiengen. | Bild: Ursula Freudig

Rainer Herda aus Tiengen: „In Geschäften und engen Räumen fühle ich mich mit Maske sicherer und erhöhe auch die Sicherheit der anderen. Ich hatte vor ein paar Wochen Corona und möchte alles tun, um eine weitere Ansteckung zu vermeiden. Wer verantwortungsbewusst handelt, sollte meiner Ansicht nach in Innenräumen weiterhin eine Maske tragen.“

Und wie bewerten Händler den Wegfall der Maskenpflicht?

Klara Maier, Schreib- und Spielwarengeschäft Max Fritz Tiengen. | Bild: Ursula Freudig

Klara Maier, die zusammen mit ihrer Tochter das Schreib- und Spielwarengeschäft Max Fritz führt: „Alle Mitarbeiter tragen weiterhin Masken, weil wir verhindern wollen, dass wir uns gegenseitig anstecken und viel-leicht nicht mehr arbeiten können, den Kunden ist es selbstverständlich freigestellt, viele lassen sie zum Selbstschutz an, mehr Kunden sind es seit Wegfall der Maskenpflicht nicht geworden.“

Gerd Simmel, Raumausstattung Simmel Tiengen. | Bild: Ursula Freudig

Gerd Simmel, Inhaber Raumausstattung Simmel: „Wir richten uns nach den Kunden, wenn sie Masken tragen, ziehen wir sie auch an, zum Schutz von uns allen ist es sicher nicht verkehrt, sie weiterhin zu tragen. Ich habe aber das Gefühl, dass sich viele derzeit mehr Gedanken über den Krieg und die Preissteigerungen als über Masken machen, was natürlich auch Auswirkungen auf das Einkaufs-verhalten hat.“