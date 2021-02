Eine Polizeidirektion gibt es in Waldshut-Tiengen seit 2014 nicht mehr. Die von der 2011 in Stuttgart regierenden grün-roten Koalition durchgeführte Polizeireform hat die kleinen Direktionen zugunsten größerer Einheiten aufgelöst. Die für den Kreis Waldshut seither zuständige Polizeidirektion sitzt in Freiburg.

Dabei wollte ein anderer SPD-Innenminister der Direktion in Tiengen schon 1996 an den Kragen. Es war Frieder Birzele, von 1992 bis 1996 im Kabinett der von Ministerpräsident Erwin Teufel geführten CDU/SPD-Regierung. Im Februar 1996 kam Birzele ins Landratsamt nach Waldshut, um vor Ort seine Pläne zur Auflösung der kleinen Polizeidirektionen zu erläutern.

Das Murren von Landrat Bernhard Wütz, Oberbürgermeister Martin Albers und Landgerichtspräsident Jürgen Klein war nicht zu überhören, überstieg jedoch nie das Maß der einem Minister gegenüber gebotenen Höflichkeit.

Für einen respektlosen Knalleffekt dagegen sorgte eine Autofahrerin aus Kadelburg, die dem Kabinettsmitglied an den Karren fuhr. Sie krachte beim Wenden ins Heck des vor dem Landratsamt geparkten Birzele-Dienstwagens. Die 5000 DM Sachschaden entstanden zur Hauptsache wohl am Auto der Kadelburgerin, das sich am gepanzerten Mercedes die Zähne ausbiss.

Birzele war nur noch bis 12. Juni 1996 Innenminister, danach regierte Erwin Teufel zusammen mit der FDP. Die Reformidee der SPD erwies sich jedoch als so hartnäckig, dass sie 2014 Wirklichkeit wurde.

Hartnäckig, jedoch auf sehr anrüchige Weise, war im Februar 1996 auch eine junge Mutter aus Murg-Niederhof, die volle Baby-Windeln im Gelben Sack entsorgen wollte. Volle Windeln aber gehören in den Mülleimer. Weshalb die Einsammler den Gelben Sack stehen ließen. Und sich die Augen rieben, als sie eine Stunde später in einem anderen Ortsteil erneut über ihn stolperten. Dorthin hatte die junge Frau ihn transportiert in der Hoffnung, die Einsammler zu überlisten.

Doch die informierten die Polizei, der Sackinhalt wurde detektivisch untersucht. Und es fand sich eine Adresse, die Sünderin erhielt einen Strafzettel.