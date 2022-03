von sk

Manche Autofahrer lernen offensichtlich nie dazu. Sie telefonieren weiterhin während der Fahrt mit dem Smartphone. Laut Mitteilung hat die Polizei am Montag bei einer zweistündigen Verkehrskontrolle auf der Bundesstraße 34 in Waldshut 18 Autofahrer mit dem Handy am Ohr erwischt. Darunter fünf Frauen und 13 Männer, wie die Polizei mitteilt. Auf sie warten nun ein saftiges Bußgeld und Punkte in Flensburg.

Hauptphänomen Mobiltelefone

Offensichtlich stellen Beamte immer wieder fest, dass Fahrzeuglenker während der Fahrt telefonieren. Die Polizeidirektion Waldshut-Tiengen verweist in ihrer Pressemitteilung darauf, dass viele Unfälle passieren, weil die Fahrer abgelenkt sind. Das Hauptphänomen sei dabei die Nutzung eines Handys oder Smartphones.

Der Bußgeldkatalog sieht für das Telefonieren während der Fahrt ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro und einen Punkteintrag im Fahreignungsregister vor.