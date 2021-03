Handball. Da stellen wir uns die packenden Duelle in einer sauber geputzten Halle vor. Unterm Dach. Geschützt vor sämtlichen Umwelteinflüssen. Den wenigsten unter den Jungen ist heute noch bekannt, dass früher Handball draußen auf Feld und Wiesen gespielt wurde. Auch in Lauchringen. Wie das ausgehen kann, ist in einem Bericht unserer Heimatzeitung vom Mai 1968 bildlich beschrieben. Der Titel: „Mit Turnschuhen im Morast“. Bei den Recherchen zur Vereinsgeschichte im Zusammenhang mit dem 40-Jährigen des HC sind die Organisatoren auf diesen Artikel gestoßen.

Eine Wonne im Wonnemonat. Unaufhörliche Regengüsse verwandelten den Sportplatz in Oberlauchringen (wo heute Häuser stehen) in eine morastige Fläche. Die nur mit Turnschuhen ausgerüsteten Handballerinnen fanden keinen festen Halt. Wen wundert‘s.

Man stelle sich das mal vor. Die Trikots triefend nass, schwer. So schwer, dass die Spielerinnen kaum vom Boden abheben können. Der feine Zwirn in Nullkommanix eingesaut. Gruß an die Trikotwäscher. Die Turnschuhe waren wahrscheinlich als solche gar nicht mehr zu erkennen. Wer zum Sprungwurf ansetzt, ausrutscht und hinfällt, landet mit dem Gesicht in der Brühe. Das passiert heute nicht mehr. Es sei denn, die Halle wird geflutet.