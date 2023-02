Der Gemeinderat beschloss die Ausschreibung zur Erneuerung und Änderung der Heizungsanlage im Gemeindebauhof Finsterlingen. Die vorhandene Anlage, bestehend aus einem Wärmetauscher, Baujahr 1988, und einem Ölbrenner von 2001 ist merklich in die Jahre gekommen, beim Zustand des Ölkessels besteht dringender Handlungsbedarf.

Am wirtschaftlichsten erscheint im Endeffekt die Umrüstung auf Hackschnitzel, die zwar mehr Raum zur Bevorratung benötigen als Pellets, deren Preis sich aber als wesentlich stabiler erwiesen hat. Zudem können sie direkt aus der Nachbarschaft bezogen werden. Mittlerweile hat die Gemeinde einen Zuwendungsbescheid in Höhe von 47.250 Euro erhalten, was 45 Prozent der Kosten entspricht. Die notwendigen verbleibenden Eigenmittel wurden in den Haushalt 2023 eingestellt. Die Erneuerung soll in den Sommermonaten umgesetzt werden.

Ebenfalls in die Jahre gekommen ist das Dienstfahrzeug des Wassermeisters. Der VW Caddy aus dem Jahr 2010 hat mittlerweile 155.000 Kilometer auf dem Buckel und könnte aktuell mit einem geschätzten Restwert von 4000 bis 5000 Euro zugunsten eines Ersatzfahrzeugs abgestoßen werden. Bevorzugt wird dabei ein in Kompaktheit, Handlichkeit und Funktionalität gleichwertiges Dieselfahrzeug mit Vierradantrieb. Letzterer ist für die Wintermonate unumgänglich, ein Elektrofahrzeug erscheint in diesem speziellen Fall weniger geeignet, da gerade bei einem längerfristigen Stromausfall der Wassermeister der Gemeinde sicher handlungsfähig, das heißt mobil, bleiben müsse.

Im Haushalt sind 30.000 Euro zur Finanzierung veranschlagt, die Umsetzung der Ersatzbeschaffung könnte sich allerdings als schwierig erweisen, da die entsprechenden Lieferzeiten bis zu drei Jahren betragen können, hieß es in der Sitzung. Daher wurde Bürgermeister Stephan Bücheler vom Gemeinderat zum schnellen Eingreifen ermächtigt, sollte sich eine Möglichkeit der Beschaffung eines Ersatzfahrzeugs kurzfristig ergeben.

Bürgermeister Bücheler gab noch bekannt, dass die in der letzten Sitzung vorgetragene Beschwerde über illegale Bauaktivitäten in Hierholz inzwischen seitens des Baurechtsamtes zu einer Baueinstellung geführt habe, über das Baufenster hinausragende Bauteile müssten zurückgebaut werden.