von Susanne Schleinzer Bilal

55 Achtklässler der Realschule Tiengen haben sich in dem 14-tägigen Projekt „Pro Beruf“ in der Bildungsakademie in Waldshut an das Handwerk herangetastet. „Wir nehmen das Angebot der Bildungsakademie immer wieder gerne an“, erklärte Frank Geiger, Lehrer an der Realschule und Fachberater für das Fach Wirtschaft-Beruf-Studienorientierung. Die Kooperation mit der Bildungsakademie bestehe seit etwa 10 Jahren und sei stets erfolgreich gewesen.

Schule trägt das Boris-Siegel Die Realschule Tiengen ist mit dem Berufswahlsiegel „Boris“ des Landes ausgezeichnet. Das Siegel ist ein Zertifizierungsverfahren für Schulen, die im Themenbereich Berufs- und Studienorientierung über die geforderten Standards in den Bildungsplänen und Verwaltungsvorschriften hinausgehen. Mit Hilfe eines Kriterienkatalogs werden Qualitätskriterien in standardisierter Form abgefragt.

Nach dem Projekt bekäme die Schule persönliche Rückmeldungen von den jeweiligen Dozenten. Im Übrigen sei die Maßnahme hier nicht beendet, sie werde fortgesetzt bis zur Berufsausbildung, erklärte Geiger. „Wenn wir Fachkräfte generieren, wäre es gut, wenn wir sie hier halten könnten, durch Aus-und Weiterbildung, das fängt schon in der Schule an“, sagte Christian Herz, Leiter der Bildungsakademie. „Durch das Projekt Pro Beruf können wir dafür sorgen, dass wir genug Nachwuchs bekommen“, ergänzte Herz.

Die Schüler wurden in vier Gruppen aufgeteilt und lernten an je zwei Tagen vier Berufe kennen: Friseure, Fotografen, Maler und Raumausstatter. Spannend sei das eigentlich Unbekannte, wie beispielsweise Jungen beim Friseur oder beim Visagisten. „In der Werkstatt zu sein, sind für uns originale Momente, das können wir in der Schule nicht bieten“, hob Geiger hervor.

Begeisterung für den Beruf wecken

Und was sind die größten Herausforderungen für die Dozenten? Für Malermeister und Dozent Lucca Saaler sei es, Begeisterung für den Beruf zu wecken. „Das Anzeichnen ist eine echte Herausforderung. Wenn das Bild dann an der Wand ist, die Schülerinnen und Schüler die Farben mischen und gestalten, dann sind sie begeistert“, sagte Saaler. Doch damit ist die Arbeit nicht beendet.

„Sie müssen die kompletten Arbeitsschritte machen, wie zum Beispiel aufräumen“, ergänzte Herz. „Das Ganze muss für Achtklässler geeignet sein“, fügte Geiger hinzu. Ihre fertiggestellten Werke dürfen die Schüler dann mit nach Hause nehmen, „so hat jeder immer ein Produkt und ein Erfolgserlebnis, das er zu Hause zeigen kann“, sagte Geiger.

Emily Schäuble (links), Simon Gallinger und Jenin Almawaja (rechts hinten) färben gerade einem Puppenkopf die Haare. | Bild: Susanne Schleinzer-Bilal

Bei den Raumausstattern durften die Schüler ebenfalls kreativ sein. Milena Pfister, Sophia Vögele und Amelie Selb schnitten gerade den überstehenden Stoff an ihrem Laptopkissen ab. Ihr Handwerkszeug war hier die Nähmaschine. Bei den Friseuren wurden die Haare der Puppenköpfe gefärbt, Frisuren ausprobiert oder zur Schere gegriffen. Hier färbten Emily Schäuble, Simon Gallinger und Jenin Almawaja einem Puppenkopf die Haare.