Waldshut-Tiengen – Zur Hauptversammlung eingeladen hat die Gymnastikgruppe Oberalpfen (GGO). Die Vorsitzende Luzia Wolber freute sich, fast alle Mitglieder und einige Gäste zu begrüßen, unter ihnen Ortsvorsteher Armin Arzner und die Vertreter der Vereine: Andreas Tröndle von der Feuerwehr, Tim Ebi vom Männergesangverein und Martina Welte vom Narrenverein. Dann berichtete Schriftführerin Petra Bächle über die Aktivitäten der vergangenen Jahre, die stark unter der Corona-Pandemie gelitten hatten.

Viele Termine mussten abgesagt werden. Erst im September 2021 lief der Übungsbetrieb wieder an, verbunden mit hohen Auflagen. Daher wurde anfangs im Freien geturnt. Ab November konnten die Turnstunden wieder im gewohnten Rahmen in der Halle stattfinden. Ein großes Lob gab es für Inke Wager, die wieder die Wanderungen und Ausflüge organisiert hatte. In diesem Jahr ging es zur Bundesgartenschau nach Mannheim.

Gerda Widmer verlas den Kassenbericht der beiden vergangenen Jahre, die etwas mager waren. Hiltraud Eckert bestätigte ihr eine einwandfreie Kassenführung. Trainerin Bärbel Siebold berichtete von ihren Fortbildungen, wobei ihre Lizenz um drei Jahre verlängert wurde. „Sorge Dich um deine Gesundheit und besuche regelmäßig die Übungsstunden“, empfahl sie den Mitgliedern. Sie habe versucht, das Beste aus der Corona-Zeit zu machen. Sie erinnerte daran, dass ein neuer Zumba-Kurs in der Halle angelaufen sei.

Dann zeichnete die Vorsitzende die fleißigsten Turnerinnen aus: Spitze waren Maria Ebi, Rosi Tröndle und Sieglinde Granacher. Den Mitgliedern dankte sie für ihren Einsatz, vor allem am Seniorennachmittag und an der Bürgerversammlung. Der Übungsleiterin dankte sie für ihre abwechslungsreichen und anspruchsvollen Turnstunden. Froh sei der Verein, mit Heidi Ebner eine Vertreterin zu haben, die immer bereit sei, einzuspringen.

Einstimmig wiedergewählt wurden die Vorsitzende Luzia Wolber, Rechnerin Gerda Wassmer und Schriftführerin Petra Bächle. Nach 20 Amtsjahren verzichtete die stellvertretende Vorsitzende Inke Wager auf eine weitere Kandidatur, ihren Posten übernahm Michaela Stark. Dann hatten die Gäste das Wort, die die gute Zusammenarbeit hervorhoben. Armin Arzner sprach von einer „gut aufgestellten Gruppe“, die viel für die Dorfgemeinschaft geleistet habe, auch bei der Sanierung der Halle.