Bei sommerlichem Wetter und Sonnenschein hat der trinationale Markt mit Vertretern des Freundeskreis Blois-Lewes-Waldshut-Tiengen stattgefunden. Die Verkaufsstände lockten zahlreiche Interessierte an. Das Wochenende stand ganz im Zeichen des runden Geburtstags der Partnerschaften der drei Städte. Seit 50 Jahren besteht die Partnerschaft mit Lewes, seit 60 Jahren die mit Blois.

„Es ist das erste Mal, dass das Jubiläum in Waldshut gefeiert wird“, sagte Markus Schmitt, der Vorsitzende des Freundeskreises Waldshut-Tiengen-Lewes-Blois. Früher hätten sie immer nachgefeiert. „An den verschiedenen Ständen präsentieren sich die Partnerstädte mit ihren Landesspezialitäten auf kulinarische Art und Weise“, sagte Schmitt. Das Programm, das sie für die Gäste aus Frankreich und England vorbereitet hätten, sei schon jetzt ein großer Erfolg, sagte er am Samstag. Bereits am Freitag hätten sie eine Radtour, eine Schifffahrt auf dem Rhein und eine Stadtbesichtigung gemacht. Auch der trinationale Markt komme bei den zahlreichen Gästen überaus gut an.

Am Stand der französischen Freunde aus Bois gab es Ziegenkäse, Wein, Weingläser mit dem Jubiläumslogo und Kekse. Die Engländer hatten neben den typischen Scones and Tea (Gebäck und Tee), Früchtekuchen, Haferflocken- und Schokogewürzkekse angeboten. Am deutschen Stand des Freundeskreises gab es Hefezopf, Laugengebäck, Frühstücksbretter mit dem Jubiläumslogo und Weingläser mit Gravur. Wer wollte, konnte sich auch an einem Automaten ein Geldstück mit dem Jubiläumslogo pressen lassen.

Die Tourist-Info Waldshut war ebenfalls mit einem Stand vertreten. Sie verkaufte Souvenirs aus Waldshut-Tiengen. Das kulinarische Angebot wurde ergänzt durch den Stand der Ministranten. Viel Beifall bekam der Musikzug St. Florian der Feuerwehr, der den Markt musikalisch begleitete. Mit keltisch-britannischer Musik überraschte ein Ehepaar aus Lewes die Besucher und Marktbeschicker, das ebenfalls viel Applaus erntete.