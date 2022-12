von Ursula Freudig

Musik verbindet – das zeigte sich in beeindruckender Weise am Freitagabend in der Stadtscheuer in Waldshut. Mitglieder der Kantorei Hochrhein und des East Sussex Bach Choir aus Waldshut-Tiengens englischer Partnerstadt Lewes sowie Gäste trafen sich dort zu einem geselligen Miteinander. Dies geschah am Vorabend der gemeinsamen Aufführung des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach in der evangelischen Versöhnungskirche in Waldshut.

Gute Laune: Blick in die Stadtscheuer Waldshut beim Empfang am Vorabend des gemeinsamen Konzerts der Kantorei Hochrhein und des East Sussex Bach Choir aus Lewes, am Mikrofon Bezirkskantor Matthias Flierl. | Bild: Ursula Freudig

In Lewes haben beide Chöre im Mai dieses Jahres schon einmal miteinander gesungen, sodass in der Stadtscheuer in Waldshut nun schon eine gewisse Vertrautheit zu spüren war. Die Stimmung war überaus gut und die Freude über die musikalische Zusammenarbeit wurde mehrmals von den Rednern zum Ausdruck gebracht. Bezirkskantor Matthias Flierl dankte allen, die das gemeinsame Konzert in Waldshut möglich gemacht hatten.

Elvira Hausmann vom Freundeskreis Blois-Waldshut-Tiengen-Lewes und Johanna Pick vom Förderverein für Kirchenmusik Waldshut sprachen ebenfalls ein paar Worte. Mike Dawney, Geschäftsführer des East Sussex Bach Choir, drückte in seiner kurzen Rede die Hoffnung aus, dass die Zusammenarbeit der beiden Chöre die kommenden Jahre weitergeht.

Gemeinsame Probe

Der Empfang wurde von der Stadt Waldshut-Tiengen durch die kostenlose Bereitstellung der Stadtscheuer unterstützt. Kulturamtsleiterin Kerstin Simon konnte bei der Zusammenkunft nicht dabei sein. Es wurde aber trotzdem bekannt gemacht, dass die Stadt die gemeinsame Aufführung des Weihnachtsoratoriums als „Vorauftakt“ zum 50-jährigen Bestehen der Partnerschaft zwischen Waldshut-Tiengen und Lewes im kommenden Jahr sieht.

Der gesellige Austausch ging nahtlos über in die gemeinsame Probe in der Versöhnungskirche. In den Monaten davor hatte jeder Chor für sich das Weihnachtsoratorium von Bach einzeln einstudiert. Initiiert hat die musikalische Zusammenarbeit zwischen der Kantorei Hochrhein und dem East Sussex Bach Choir Herbert Müller-Lupp.