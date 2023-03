In Konstanz-Wollmatingen fand das Finale der Hegau-Bodensee-Crosslaufserie statt. Bei der Siegerehrung waren Läuferinnen der LG Hohenfels vorn dabei. In der stark besetzten Frauenklasse belegte Michaela Gertis mit zwei Siegen und einem zweiten Platz in der Gesamtwertung der Laufserie den zweiten Platz. Die Mannschaftswertung der Frauen entschied ebenfalls die LG Hohenfels für sich. Neben Manuela Gertis sicherten sich Evi Polito (W45) als Vierte der Gesamtwertung und Tanja Saretzki (W50) als Sechste der Gesamtwertung den obersten Platz auf dem Siegerpodest. Mit drei Siegen in drei Rennen gewann Lina Schitz von der LG Hohenfels in der weiblichen Klasse U18 unangefochten die Gesamtwertung der Laufserie. Ihre Vereinskameradin Sally Saretzki erreichte den dritten Platz. Die Crosslaufserie umfasst fünf Läufe, mindestens drei müssen gelaufen werden