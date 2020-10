von Dieter Hauser

Mehr als 30 Freiwillige haben sich trotz schlechten Wetters beim Arbeitseinsatz am Pater-Jordan-Haus in Gurtweil beteiligt. Während ein Großteil der gut gelaunten Helfer im Außenbereich den Sträuchern einen Winterschnitt verpasste, die Bodenflächen von Unkraut befreite und Kehricht aus allen Winkeln klaubte und fegte, wurde innen fleißig geputzt und abgestaubt. Aufgerufen zu dieser Aktion hatte das Gemeindeteam mit der IG Pater-Jordan-Haus, die auch für die Verpflegung der Helfer sorgten.

Das Gebäude Das Pater-Jordan-Haus wurde im Jahr 1975 erbaut und nach dem in Gurtweil geborenen Gründer des Salvatorianerordens benannt. Es besteht aus drei Gebäudeteilen mit Pfarrsaal, Jugendhaus und Hausmeisterwohnung. Aktuell dient das Gemeindehaus gleich mehreren örtlichen Vereinen als coronabedingtes Ausweichprobelokal.

Das Organisationsteam um Petra Schweizer, Susanne Antoni und Armin Russ freute sich über die positive Resonanz und den Einsatzwillen der Dorfbevölkerung zur Pflege des viel geschätzten Gemeindehauses. Ob das Haus für die Zukunft erhalten wird, ist jedoch weiter ungewiss. Die katholische Kirche möchte mit der Entscheidung abwarten, bis die Raumstrukturen der neu angedachten Großpfarreien im Rahmen des Kirchentwicklungsprojekts „Pastoral 2030“ festgelegt sind. Die IG Pater-Jordan-Haus befürchtet, dass sich der Entscheidungsprozess damit noch einige Jahre hinziehen wird, und sorgt sich um die Bausubstanz, die in der Zwischenzeit Schaden nehmen könnte.

Waldshut-Tiengen Eine Interessengemeinschaft setzt sich für das Pater-Jordan-Haus in Gurtweil ein Das könnte Sie auch interessieren

Darum ist es ihr Anliegen, dass dringend notwendige Instandhaltungsmaßnahmen trotz des Entscheidungsstillstands ausgeführt werden und das angegliederte Hausmeisterhaus wieder vermietbar instand gesetzt wird. Die IG unterstreicht dabei auch stets den Nutzen für die gesamte Dorfbevölkerung. Aktuell dient das Gemeindehaus gleich mehreren örtlichen Vereinen als coronabedingtes Ausweichprobelokal.

Gurtweil Die Zukunft des Pater-Jordan-Hauses in Gurtweil ist weiter ungewiss. Jetzt hat die Erzdiözese das Gebäudekonzept gestoppt Das könnte Sie auch interessieren

Im Hinblick auf den dauerhaften Erhalt schöpft die IG Pater-Jordan-Haus mit der im kommenden Jahr stattfindenden Seligsprechung des in Gurtweil geborenen Ordensgründers Pater Franziskus Maria vom Kreuze Jordan zusätzliche Hoffnung. Das Gemeindehaus trägt nicht nur den Namen des in der ganzen Welt verehrten Kirchenmannes, sondern diente schon in der Vergangenheit immer wieder als Begegnungsstätte bei Feierlichkeiten und Zusammenkünften rund um den Gründer des Salvatorianerordens. Mit der Seligsprechung dürften derartige Anlässe zukünftig noch zunehmen, so die Erwartung der IG.