von Alfred Scheuble (sl)

Im Alter von 76 Jahren ist in Gurtweil der ehemalige Berufsschullehrer Walter Georg Renner überraschend gestorben. Der Verstorbene wurde am 24. April 1944 in Wahlwies bei Stockach geboren und wuchs dort auf dem elterlichen Bauernhof mit dem Schwerpunkt Obstanbau zusammen mit seinen sieben Geschwistern auf.

Nach der Volksschulzeit schloss er die Lehre als Kfz-Mechaniker erfolgreich ab. Nach einem Unfall wechselte er dann an die Fachhochschule in Konstanz, wo er zum Maschinenbauingenieur ausgebildet wurde. Nach einer vierjährigen Berufszeit bei der Firma Fahr in Gottmadingen ließ er sich als Berufsschullehrer ausbilden und kam danach an die Gewerbeschule nach Waldshut. Zusammen mit seiner Ehefrau Elisabeth, geborene Basten, die er 1968 heiratete, baute er in Gurtweil ein Eigenheim auf und schuf so seiner Familie mit drei Söhnen ein Zuhause.

Ehrenmitglied im Männerchor

In seiner Freizeit schloss sich Walter Renner dem Männerchor Gurtweil an und wurde aufgrund seiner Verdienste zum Ehrenmitglied ernannt. Zusammen mit seiner Theater spielenden Frau fühlte er sich im Kreise der Sängerfamilie sehr wohl. Aber auch dem Sport war der Verstorbene verbunden. Als Mitglied des Tiengener Lauftreffs hat er an etlichen Halbmarathonläufen teilgenommen.

Nachdem seine Frau bereits im Jahre 2003 starb, zog er sich etwas aus dem öffentlichen Leben zurück, blieb aber bis zum Schluss auch dem Gurtweiler Seniorentreff sehr verbunden.

Jüngst zog er sich bei einem Sturz einen Becken- und Rippenbruch zu, von dem er sich nicht wieder erholen sollte. Um ihren Vater, Großvater und Bruder trauern drei Söhne, vier Enkelkinder und die noch lebenden Geschwister.