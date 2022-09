von Ursula Freudig

Das Leben ist für jeden spürbar teurer geworden. Dass deshalb mehr Menschen das Second-hand-Kaufhaus des PVD-Zweckbetriebs in Tiengen besuchen, können Leiter Wolfgang Frech und seine Stellvertreterin Ute Gutknecht bislang aber nicht bestätigen. Nach ihrer Aussage kommen gleichbleibend viele, täglich rund 60 bis 80 Kunden, ins Secondhand-Kaufhaus. Die leicht steigende Tendenz führen sie auf ukrainische Flüchtlinge zurück, die sich vielfach mit PVD-Möbeln günstig Wohnungen einrichten würden.

Das Reparatur-Café: Michael Dorenkamp bei der Arbeit.

Ebenso spürbar ist nach Aussage der Beiden, ein größerer Zulauf von Jüngeren im Vergleich zu früher. Sie gehen davon aus, dass dies vorrangig dem gestiegenen Bewusstsein speziell der jungen Generation für Müllvermeidung und Nachhaltigkeit geschuldet ist. Im Secondhand-Kaufhaus des PVD- Zweckbetriebs finden Kunden ein breites Sortiment angefangen von Möbeln, Kleidung, Haus- und Elektrogeräten bis hin zu Büchern, Dekoartikeln, Porzellan und Fahrrädern.

Menschen bringen die Sachen selber zum Kaufhaus oder sie werden nach Absprache kostenlos von PVD- Mitarbeitern bei Haushalten abgeholt. Unter den Sachen sind auch immer wieder Kuriositäten aber auch Markenware wie zum Beispiel eine Louis Vuitton Handtasche. „Sie ging für 200 Euro weg“, erzählt Ute Gutknecht. Sachen, für die kein Bedarf besteht wie aktuell Wohnzimmerwände, können nicht angenommen werden. Auch wenn alles Spenden sind, ist der Aufwand nach Aussage der beiden Leiter groß.

Die PVD-Zweckbetriebe PVD steht für Produktion, Vertrieb und Dienstleistungen. PVD- Einrichtungen sind Zweckbetriebe des ge-meinnützigen AGJ-Fachverbandes für Prävention und Rehabilitation in der Erzdiözese Freiburg und der Caritas angeschlossen. Ihr Ziel ist es, Langzeitarbeitslosen neue berufliche Perspektiven zu eröffnen. Der PVD-Zweckbetrieb in der Tiengener Schul-ze-Delitzsch Straße 2 ist 1992 aus der Wohnungslosenhilfe der AGJ ent-standen und arbeitet eng mit dem Jobcenter des Landkreises Waldshut (Amt für Berufliche Wiedereinglie-derung) zusammen. Informationen im Internet: pvd-agj.de

Es braucht Personal und Fahrzeuge, um Sachen abzuholen und alles, was im Kaufhaus „landet“, wird vorher genau angeschaut und auf seine Sauberkeit, Funktionsfähigkeit und Sicherheit hin überprüft. Falls notwendig und möglich, werden in den eigenen Werkstätten Reparaturen durchgeführt. „Qualität und die gute Präsentation der Sachen sind uns sehr wichtig“, sagt Wolfgang Frech. Zusätzlich gibt es immer mal wieder Neuerungen, um den Service für Kunden weiter zu verbessern. Wie das kürzlich eröffnete und von der Glücksspirale geförderte Reparatur-Café, in dem Michael Dorenkamp günstig und schnell leicht beschädigte Elektro-Kleingeräte wieder funktionsfähig macht.

Rund 20 Mitarbeiter zählt der PVD-Zweckbetrieb in Tiengen. Das sind Festangestellte, Langzeitarbeitslose, dies laut Frech allerdings weniger als früher, sowie Menschen, die gegen Straferlass gemeinnützige Arbeit leisten oder die leicht behindert sind und vom Amt für Eingliederungshilfe zur besseren Einschätzung ihrer Arbeitsfähigkeit geschickt wurden. Auch einige Ehrenamtliche unterstützen den Tiengener PVD-Zweckbetrieb.