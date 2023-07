Es spukte im Klettgau-Gymnasium Tiengen. Zumindest am 13. und 14. Juli, heißt es in einer Mitteilung der Schule. An beiden Tagen führte die Unterstufen-Theater-AG die Komödie „Von Vampiren, Lehrern und anderen Gespenstern“ (Peter Haus) auf. Drei Junggeister – eine Mumie (Nora Kurteshi), ein Vampir (Tatjana Kraft) und ein ängstliches Gespenst (Lira Querkini) – bekommen eine herausfordernde Aufgabe. Sie sollen den neuen Besitzer des Schlosses Grafenschmus das Gruseln lehren. Der Lehrer Wutschrei (Annekie Jung) ist ein harter Brocken, dem es zum Fürchten viel zu sehr an Fantasie mangelt. Sogar die erfahrenen Adelsgespenster sind an ihm gescheitert. Die Kleinen haben jedoch besondere Hilfe von ihrer Geisterlehrerin Pfui (Semina Berisha) und dem Gespenstertechniker Alpha (Rafael Eckert). Die Schüler überzeugten durch sehr emotionales Spiel. Es war beeindruckend zu sehen, wie gut sie die Welt der Erwachsenen beobachteten und ihnen einen Spiegel vorhielten. Die 14 Kinder sorgten für schaurig-komische Stimmung. Eine Akteurin meinte: „Ich wusste gar nicht, wann ich weiterreden soll, weil das Publikum so lang gelacht hat.“ Kräftige Unterstützung erhielt die Leiterin der Theater-AG von Lehrerin Anna Wutörner, die an der Inszenierung genau so viel Spaß hatte, wie alle anderen.