von Ursula Freudig

Herr Lüttin, seit wann wird die Wutach-Schule für körperbehinderte Kinder in Tiengen von einem Förderverein unterstützt?

Der Förderverein geht auf eine Elterninitiative zur Schaffung einer Schule für Kinder mit Körperbehinderung zurück. Die Initiative war mit ihrem Anliegen erfolgreich. Das Oberschulamt beauftragte mich, eine solche Schule für den Landkreis Waldshut zu entwickeln. Parallel dazu wurde sie vom Landkreis gebaut und hat im Schuljahr 1990/91 ihren Betrieb aufgenommen. Die Initiative kämpfte damals dafür, dass die neue Schule auch eine Hauptstufe erhält, die Kinder also nach der Grundschule nicht aufs Internat müssen. Wir haben damals gegen den Widerstand der Behörden in Privatinitiative ein Haus in Lauchringen gemietet, aber das Projekt scheiterte an der fehlenden sozialen Integration der Kinder. 1993 nahm die Wutach-Schule in Tiengen als reine Grundschulstufe ihren Betrieb auf. 1992 gab sich die Initiative den Namen Förderverein der Wutach-Schule.

Es gab vor einiger Zeit wieder einen Vorstoß von Eltern für eine Hauptstufe.

Ja, der Förderverein hat sich aber aus dieser Diskussion heraus gehalten. Man weiß inzwischen, dass die Schulverwaltung und der Schulträger andere Lösungen gefunden haben.

Zur Person Alexander Lüttin (67) studierte Grund- und Hauptschulpädagogik sowie Sonderpädagogik an den Pädagogischen Hochschulen in Lörrach und Reutlingen. Nach dem Diplom an der Universität Tübingen arbeitete er an verschiedenen Schulen, bevor er 1991 Rektor der Tiengener Wutach-Schule für körperbehinderte Kinder wurde, die in Trägerschaft des Landkreises Waldshut steht. Nach 27 Jahren Schulleitung ging er im Sommer 2018 in den Ruhestand. Im Rahmen der vom Kultusministerium geschaffenen Möglichkeit für pensionierte Lehrer, Förderunterricht an Schulen zu geben, unterrichtet er zweimal die Woche je fünf Stunden an der Tiengener Thoma-Schule Deutsch für Ausländerkinder. Alexander Lüttin ist verheiratet und wohnt in Laufenburg. Dort wurde er auch geboren. Sein großes Hobby ist die Musik. Er ist Schlagzeuger der Bluesband X-Bluesive.

Wie viele Mitglieder hat der Förderverein aktuell, wem steht er offen und welches Amt haben Sie inne?

Der Förderverein steht allen offen. Überwiegend sind Eltern von Schülern der Wutach-Schule Mitglieder, oft sogar auch noch lange, nachdem die Kinder die Schule verlassen haben. Rund ein Drittel der aktuell 154 Mitglieder steht der Wutach-Schule nahe, hat jedoch unmittelbar nichts mit der Schule zu tun haben. Ich selbst kenne als ehemaliger Schulleiter die Wutach-Schule sehr gut und bin mittlerweile seit 30 Jahren ohne Unterbrechung im Vorstand des Fördervereins und kenne die Abläufe, die Aktionen und Gepflogenheiten. Ich hatte in der Vergangenheit schon verschiedene Vorstandsämter inne, erster Vorstand, Besitzer und Schriftführer, was ich aktuell wieder bin.

Was sind die Ziele des Fördervereins?

Grundsätzliches Ziel ist es, die Wutach-Schule mit ihrem angegliederten Schulkindergarten bei der Förderung der Schüler und Kinder zu unterstützen. Hierfür arbeiten Förderverein und Schule zusammen. In der Vorstandschaft des Fördervereins muss laut Satzung immer mindestens ein Mitarbeiter der Wutach-Schule sein, der die aktuellen Belange der Schule einbringt.

Was hat der Förderverein schon alles für die Wutach-Schule bewirkt?

Eine große Anschaffung war vor einigen Jahren der Kauf des Schulbusses. Wir finanzieren auch die gesamte Unterhaltung des Busses wie Wartung, Reparaturen, Versicherung, Benzin. Der Bus ist sehr wichtig für unsere Schüler, ohne ihn wären viele nicht mobil. Er ist auf die Bedürfnisse von Kindern mit Körperbehinderung zugeschnitten, zum Beispiel hat er eine hydraulische Hebebühne für Rollstuhlfahrer. Es ist bereits der zweite Bus, den der Förderverein angeschafft hat. Außerdem haben wir für die Kinder schon viele Geräte gekauft. Zum Beispiel sechs Kanus für Kanuausfahrten, ein Airtramp, das ist eine große aufblasbare Matratze zum Hüpfen, und einen Vibrationstrainer, bei dem die Kinder auf einer vibrierenden Platte stehen, sodass ihr ganzer Körper bewegt wird. Eine Klangliege haben wir auch finanziert. Der Korpus ist eine Liege, auf die sich Kinder legen können. Unter dem Korpus sind Saiten, die in Schwingung gebracht, vom Kind als Resonanzen gespürt werden. Das ist sehr entspannend für das Kind. Wir finanzieren Ausflüge, beteiligen uns an den Kosten beispielsweise für heilpädagogisches Reiten, Trommelworkshops, Hundetherapien. Wir unterstützen allgemein Projekte und Angebote der Schule.

Was war für Sie das bislang schönste Erlebnis, das unter Ihrer Regie der Förderverein den Schülern der Wutach-Schule ermöglicht hat?

Der Förderverein hat vor etlichen Jahren sechs Kanus und einen Bootsanhänger angeschafft, wodurch wir viele Jahre bis zu meinem Ruhestand mit unseren Schülern jedes Jahr an zehntägigen Kanufreizeiten im Altmühltal gemeinsam mit weiteren Schulen teilnehmen konnten. Nachdem uns der Anfahrtsweg ins Altmühltal zu weit und zu aufwendig war, haben wir an dem Fluss Ognon in Frankreich in einer alten Mühle ein wunderschönes Domizil gefunden, wo wir viele Jahre tolle Kanufreizeiten mit den Kindern verbrachten. Dies waren für mich und die Schüler immer Riesenerlebnisse. Die Kinder haben durch die Freizeiten immer große Entwicklungsschritte gemacht, weil es in Kanus die ganze Zeit hin und her wackelt. Ein Kind, das zum Beispiel vor der Freizeit nicht auf einen Stuhl steigen und darauf stehen konnte, hat dies nach der Freizeit locker hingekriegt.

Diese Dinge gibt es nicht umsonst, wie nimmt der Förderverein Geld ein?

Zum einen über die Mitgliedsbeiträge. Mindestbeitrag im Jahr ist 15 Euro, viele bezahlen aber mehr. Wir haben jedes Jahr mit einem Stand an den Kindertagen und beim Weihnachtsmarkt in Tiengen Geld eingenommen und durch ein Benefizkonzert von X-Bluesive im Pausenhof der Schule. Die Kindertage und das Konzert mussten dieses Jahr wegen Corona leider ausfallen. Das heißt, wichtige Einnahmequellen für unsere Vereinskasse sind weggefallen. Wir müssen deshalb unser Engagement vorerst etwas zurückfahren. Der Förderverein ist aber finanziell noch stabil, wobei allgemein in den vergangenen zwei Jahren ein Rückgang der Spenden zu verzeichnen ist, auf die wir aber angewiesen sind, um dem Vereinszweck gerecht zu werden.

Warum braucht es überhaupt einen Förderverein? Wird der Schulträger seinen Aufgaben nicht gerecht?

Der Schulträger der Wutach-Schule, also der Landkreis Waldshut, kommt all seinen Verpflichtungen in vollem Umfang sehr verlässlich nach. Aber dennoch gibt es vor allem im Umgang und in der Förderung von Kindern mit Körperbehinderung Bedürfnisse, die nicht im Lehrplan stehen. Hier nützen wir als Förderverein die Möglichkeit, die Schule zu unterstützen.

Was würde der Förderverein gerne dieses Schuljahr noch verwirklichen?

Wir hatten in diesem Schuljahr wegen Corona noch keine Vorstandssitzung, um nachzuhören, welche Bedürfnisse die Schule aktuell hat. Ich weiß aber, dass der im letzten Jahr gegründeten Schulband noch Instrumente und Equipment fehlt und da noch Wünsche offen sind.

Man kennt Sie nicht nur als Ex-Rektor der Wutach-Schule, sondern auch als Mitglied der Blues-Band X-Bluesive, wie läuft es in Corona-Zeiten?

Wir mussten bisher acht Konzerte absagen, sind aber inzwischen schon wieder in Waldshut und in Schaffhausen aufgetreten, beide Veranstaltungen waren open-air. Bis Jahresende stehen noch weitere sieben Konzerte in Deutschland und der Schweiz an, wobei es vom Infektionsgeschehen abhängt, ob die einzelnen Auftritte stattfinden können. Die drei Konzerte in Deutschland sind vor diesem Hintergrund eher wackelig, während die Veranstalter für die Konzerte in der Schweiz sehr zuversichtlich sind, dass sie stattfinden können. Mit Blick auf unser Benefizkonzert in der Wutach-Schule hoffen wir sehr, dass wir dieses Konzert nächstes Jahr wieder in gewohnter Weise durchführen können.

Was wünschen Sie sich für den Förderverein und für Ihre Band?

Für den Förderverein wünsche ich mir, dass auf seinem Spendenkonto wieder vermehrt Spenden eingehen. Wir haben zwei Spendenkonten. Eines bei der Sparkasse Hochrhein, IBAN DE71 6845 2290 0077 0522 07 und eines bei der Volksbank Hochrhein, IBAN DE20 6849 2200 0001 0132 03. Außerdem wäre es schön, wenn immer bereitwillige Helfer für die Vereinsaktionen zur Verfügung stünden und sich leichter Personen für die Vorstandsämter finden lassen würden. Nicht nur als Musiker wünsche ich mir, dass wir alle möglichst bald wieder ungefährdet Konzerte, Kleinkunst, Kinos und Kneipen besuchen können.