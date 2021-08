von Ursula Freudig

Eine lange Tagesordnung hat der Ortschaftsrat Detzeln in seiner jüngsten Sitzung abgearbeitet. Kernthemen waren das Ökomobil, ein Bürgerhock, Möbel für die neuen Räume der Ortschaftsratverwaltung im Gemeindehaus und ein neuer Verein. Vom Tisch ist ein Zuschuss der Stadt für die getätigte Anschaffung von Robidogs zur Hundekotentsorgung.

Ökomobil und Förderverein erlebbare Umweltbildung

Das Ökomobil ist ein „rollendes Naturschutzlabor“ und ein Projekt des Regierungspräsidiums Freiburg. Hinter seinem Besuch in Detzeln steht der Förderverein erlebbare Umweltbildung, maßgeblich dabei ist Jörg Kass­eckert. Der Verein befindet sich in der Gründungsphase und wird seinen Sitz in Detzeln haben. Konstituierende Sitzung ist Ende September im Feuerwehrhaus. Kasseckert kündigte einen aktiven Verein an, der hauptsächlich an der Steina tätig sein wird.

Termine (wegen der Corona-Pandemie unter Vorbehalt) Freitag, 10. September Das Ökomobil macht auf dem Parkplatz beim Ortseingang halt – von 10.30 bis 12 Uhr für sieben- bis zehnjährige Kinder und von 13 bis 14.30 Uhr für Kinder ab elf Jahren und Familien. Begrenzte Teilnehmerzahl. Infos und Anmeldungen per E-Mail (jkwt@outlook.de). Samstag, 25. September, 17 Uhr Bürgerhock vor oder im Feuerwehrhaus (je nach Wetter) mit Grillwürsten und musikalischer Begleitung durch Detzelner Vereine. Mittwoch, 29. September, 18.30 Uhr Gründungsversammlung des Fördervereins erlebbare Umweltbildung (federführend Jörg Kasseckert) im Feuerwehrhaus. Aller Voraussicht nach wird bewirtet und die Versammlung musikalisch umrahmt.

Die Corona-Pandemie hat auch in Detzeln das gesellige Leben weitgehend lahmgelegt. Jetzt soll nach zwei Jahren wieder ein Bürgerhock die Einwohner zusammenbringen. Wenn keine neuen Corona-Regeln dazwischen kommen, sind alle Detzelner gegen Ende September zum Beisammensein eingeladen.

Fortschritte macht die Einrichtung der neuen Ortschaftsverwaltung im Gemeindehaus: Möbel und ein Drucker werden demnächst bestellt. Gesamtkosten: rund 4200 Euro. Enttäuscht zeigte sich der Ortschaftsrat über die Ablehnung der Stadt, den 2020 getätigten Kauf von 14 Robidogs mit einem Zuschuss zu unterstützen. Nach der Aussage von Ortsvorsteherin Esther Koch zahlen Detzelns Hundehalter jährlich rund 5000 Euro Hundesteuer an die Stadt, ein Teil davon sollte nach Überzeugung des Ortschaftsrats zweckgebunden nach Detzeln zurückfließen. Dieser Argumentation folgte die Stadt nicht.

Zur Sprache kamen auch laufende Projekte: In die Wege geleitet ist unter anderem die Reparatur verschiedener Wanderschilder. Detzelns Feldwege, denen teilweise Starkregen zugesetzt hat, werden demnächst mit Vertretern der Stadt begangen, um den Sanierungsbedarf festzustellen.