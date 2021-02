von Sandra Holzwarth

Mit einem virtuellen Fasnachtsumzug will die Grufti-Band aus Tiengen einen Beitrag zur Rettung der Fasnacht leisten. Am kommenden Sonntag ab 14.30 Uhr soll der närrische Lindwurm als Facebook-Watch-Party über die heimischen Bildschirme und Fernsehgeräte ziehen.

Über die Facebookseite der Gruftis hat jeder die Möglichkeit, als Zuschauer dabei zu sein und über eine Chatfunktion Kommentare und Emojis zu posten. „Dass unsere heiß geliebte Fasnacht dem Virus zum Opfer fällt, ist traurig, aber wir als Fasnachtsvereinigungen sind nicht dazu da, Trübsal zu blasen und schlechte Stimmung zu verbreiten, sondern genau das Gegenteil“, erklärt Bandmitglied Otti Sinnemann.

„Deshalb werden wir Gruftis am Sonntag den Startschuss zum virtuellen Fasnachtsumzug geben, an dem jeder, der Spaß am närrischen Trieben hat, mit dabei sein kann.“ Da mittlerweile viele berufliche und andere zahlreichen Aktivitäten im virtuellen Raum stattfinden, will die Tiengener Band diese Möglichkeit nutzen, um ein wenig Fasnacht und damit Brauchtum, vor allem aber Spaß und gute Laune, in die Wohnzimmer zu bringen. „Wir hoffen natürlich auf viele Teilnehmer, die für närrische Stimmung sorgen“, so Otti Sinnemann.

Die Tiengener Fasnachtsvereinigungen wurden im Vorfeld per E-Mail eingeladen, sich mit Videobeiträgen einzubringen, die am Fastnachtssonntag ab 14.30 Uhr auf Facebook gestreamt werden sollen. Mit ihrer Aktion haben die Gruftis einen Weg gefunden, die Fasnacht auch 2021 zu feiern und das Brauchtum der alemannischen Fasnacht zu zelebrieren.

Bereits im Oktober hatten die Gruftis, wie manch anderer Verein, einen Hygieneplan erstellt und sich wieder regelmäßig zu Proben getroffen. Nach der langen Zwangspause wollten wir einerseits den Vereinszusammenhalt stärken und andererseits gerüstet sein, falls im Februar eventuell doch Fastnachtsaktivitäten im Freien möglich sein sollten“, erzählt Otti Sinnemann. Diese Hoffnung hat sich leider nicht erfüllt.

Im November musste die Band ihre Probentätigkeit wieder einstellen und das Thema Fasnacht hatte sich erst einmal zerschlagen. Live-Auftritte sind auch den Gruftis in diesem Jahr nicht vergönnt, aber mit ihrem virtuellen Fasnachtsumzug setzen sie ein närrisches Zeichen, an dem bestimmt viele Fasnachtsfreunde ihre Freude haben werden.