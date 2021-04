Das erste richtige Frühlingswochenende in diesem Jahr hat nicht nur unzählige Menschen zu Spaziergängen und Wanderungen ins Freie gelockt. Viele Hobbygärtner nutzten am Samstag auch das warme und trockene Wetter, um ihren Garten nach dem gefühlt endlosen Winter wieder auf Vordermann zu bringen. In den vergangenen Wochen war dies nur bedingt möglich. Schneefälle Anfang April und Nachtfröste bis vor wenigen Tagen hätten jedem frisch gesetzten Pflänzchen im Freien schnell den Garaus gemacht.

Die Bewohnerin einer Schwarzwaldgemeinde versucht eventuellen Wetterkapriolen in dieser Gartensaison ein Schnippchen zu schlagen. Denn dort in den Höhenlagen des Landkreises sind die Winter noch tiefer und länger als im Hochrheintal und die Sommer entsprechend kühler als in der Rheinebene.

Um dennoch eine reiche Gemüseernte einzufahren, kultiviert die findige Hobbygärtnerin statt normaler Gurken deshalb erstmals peruanische Inkagurken. Diese stammen, wie es der Name bereits verrät, aus Südamerika, wo sie in den Anden auf bis zu 2800 Metern Höhe wachsen.

Ob das Kürbisgewächs am Fuße des Feldbergs bei gut 1000 Höhenmetern ebenso gut gedeihen wird, bleibt abzuwarten. Bislang sehen die Jungpflanzen, die im Wohnzimmer im Blumentopf vorgezogen wurden, jedoch vielversprechend aus.

Sollte das botanische Experiment gelingen und viele Nachahmer finden, ist die Inkagurke aus den Anden hierzulande vielleicht eines Tages so verbreitet, wie ein anderes Gemüse, das im 18. Jahrhundert aus einem weiteren Hochgebirge nach Europa kam: der Rhabarber.

Anders als die Gurke wird das Gemüse aus dem Himalaya aber nicht in den Salat geschnippelt, sondern schmeckt am besten eingekocht als süßes Kompott oder als Kuchenbelag. In diesem Sinne: Guten Appetit!