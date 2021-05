von Manfred Dinort

Coronabedingt per Internet abgehalten wurde die Hauptversammlung der Grünen Jugend Waldshut. An der Veranstaltung nahmen sechs Mitglieder teil, zu Gast war der Landesvorsitzende Julian Dietzschold, der die Vorstandswahlen leitete. Einstimmig wiedergewählt wurde Florian Tröndle als Vorstandsprecher, neu gewählt als Vorstandsmitglied wurde Areli Wantia.

In seinem Rückblick erinnerte Florian Tröndle an die Aktivitäten des vergangenen Jahres. Großen Anklang habe die Aktion „Gabenzaun“ am Waldshuter Seltenbachweg gefunden, die zum Ziel hatte, bedürftigen Mitbürgern die Möglichkeit zu geben, auch in Corona-Zeiten Menschlichkeit zu erfahren. Florian Tröndle: „Jeder, der etwas Gutes tun wollte, konnte sich an der Aktion beteiligen.“ Zum weiteren Programm zählten die Besichtigung eines landwirtschaftlichen Familienbetriebs, Treffen mit Oberbürgermeister Philipp Frank und Landrat Martin Kistler und der Start einer Petition für den Ausbau der Radwege. Großen Wert wurde auf eine gute Kooperation mit den Fraktionen der Grünen im Gemeinderat und im Kreistag gelegt. Gemeinsam besucht wurden Veranstaltungen der Klimaschutzbewegung Fridays for Future, Arbeitseinsätze wurden bei der Biotop-Pflege des BUND-Ortsverbandes Waldshut-Tiengen geleistet. Wert wurde auch auf die Anschaffung neuer, fair gehandelter T-Shirts gelegt, grün gefärbt mit eigenem Logo. „Nicht zuletzt haben wir es im März geschafft, mit Niklas Nüssle einen ersten grünen Abgeordneten zu entsenden, der auch aktiver Teil unserer Gruppe war“, so Florian Tröndle. „Wir hoffen, bei den Bundestagswahlen im kommenden Herbst mit Jan-Lukas Schmitt ein ähnliches Ergebnis zu erzielen.“ Zu den vorrangigen Zielen des laufenden Jahres gehöre es unter anderem, sich weiterhin aktiv für den Umwelt- und Klimaschutz einzubringen. In der Sitzung konnten zwei neue Mitglieder begrüßt werden, Louis Hutters und Timon Gruner. Beide wollen sich für eine Aktualisierung der Internetseite einbringen und die Internetpräsenz optimieren. In der Vorstellungsrunde erklärte Areli Wantia (17), dass ihr die Themen Tierschutz und Feminismus besonders am Herzen lägen. Viel Spaß hätten ihr auch die Arbeitseinsätze beim BUND gemacht.

Die Grüne Jugend Waldshut bei ihrer Online-Hauptversammlung: Oben von links, Julian Dietzschold (Landesvorsitzender), Louis Hutters und Sprecher Florian Tröndle; darunter von links Jan Lukas Schmidt, Areli Wantia, Jan Amann und Timon Gruner.

Ein besonderes Augenmerk will die Gruppe künftig auf den Zustand der Wälder richten. Geplant sind eine Waldbegehung mit einem Forstbeamten und die Beteiligung an einer Baumpflanzaktion. Druck wolle man weiterhin beim Ausbau des Radwegenetzes machen und sich für mehr Radboxen an den Bahnhöfen einsetzen. Florian Tröndle: „Ich hoffe, dass wir auch in diesem Jahr wieder etwas bewegen können.“

Die Grüne Jugend: Die Kreisgruppe Waldshut wurde 2016 gegründet und zählt inzwischen rund 15 Mitglieder. Blert Dermaku, eines der Vorstandsmitglieder, gab aus beruflichen Gründen sein Amt ab. Zur Nachfolgerin wurde Areli Wantia aus Eschbach gewählt.