Die Grüne Jugend Waldshut hat vor Kurzem den Landtag in Stuttgart besucht und viel über den politischen Betrieb gelernt. Auf der Fahrt erhielten die Jugendlichen einen Einblick in die politische Arbeit, informiert die Grüne Jugend in einer Mitteilung.

In Stuttgart wurde die Grüne Jugend vom Grünen-Landtagsabgeordneten Niklas Nüssle empfangen. Danach wurde die Gruppe vom Besucherdienst des Landtags durch das historische Gebäude geführt. Daneben wurde auch viel Wissenswertes über die Geschichte des Landes Baden-Württemberg und die Arbeitsweise des Parlaments erläutert, heißt es in der Mitteilung weiter.

Wichtige Themen für die Region

Im Anschluss an das gemeinsame Mittagessen führte Niklas Nüssle die Gruppe durch den rund 120 Meter langen Tunnel in das Haus der Abgeordneten. Nach einem Rundgang durch die Räumlichkeiten der grünen Landtagsfraktion, stand bei ganz der Austausch mit dem Abgeordneten im Mittelpunkt. Neben persönlichen Fragen über den Alltag eines Politikers ging es auch um wichtige Themen für die Region, beispielsweise um die Reaktivierung der Wehra- und Wutachtalbahn, für welche sich Niklas Nüssle gemeinsam mit weiteren Abgeordneten einsetzt.

Es wurde auch über Möglichkeiten der Anbindung der ländlichen Gebiete im Landkreis diskutiert. Dabei war sich die Gruppe einig, auf das Auto kann vielfach nicht verzichtet werden, daher möchte man sich gemeinsam für die Möglichkeiten des Park and Ride einsetzten. Neben der Mobilität wurden auch intensiv über Formen der Jugendbeteiligung und der Zusammenarbeit in der EU diskutiert.

„Es war eine großartige Gelegenheit für uns, den Landtag zu besuchen und viel von Niklas Nüssle über seine Arbeit in Stuttgart zu erfahren. Es war ein wunderschöner Tag“, resümierte die Gruppe in der Mitteilung. Abschließend bedankte sich der Landtagsabgeordnete bei der Gruppe aus Waldshut für ihr Engagement zur politischen Gestaltung der Zukunft und ermutigte auch zur Kandidatur bei der Kommunalwahl im kommenden Jahr. (sk)