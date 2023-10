Weilheim – Fast schon ein bisschen Kultstatus haben die Hauskonzerte im kleinen Heubach. Aus dem Wohnzimmer des Ehepaars Hilpert wurde ein unkonventioneller Konzertsaal, in dem ein besonderes Trio auftrat und gefeiert wurde: Die New Yorker Jazzsängerin Indra Rios-Moore, der dänische Saxofonist Benjamin Traerup und der spanische Bassist Jordi Mestres hatten im Handumdrehen das Publikum auf ihrer Seite. „I can see clearly now the rain has gone“ sang Indra Rios-Moor zum Auftakt und es klang so klar, so erfrischend und fröhlich, dass entspanntes wie erwartungsvolles Zurücklehnen ganz von allein kam.

Die Jazzsängerin mit puertorikanischen Wurzeln sang Eigenkompositionen aus ihren bisherigen Alben und Coverversionen berühmter Musikgrößen. Sie zeigte sich auch in Heubach als Meisterin feinster Nuancen, jede Silbe, jeder Buchstabe war klar akzentuiert, eindringlich und auch sehr warm und sinnlich – wie geschaffen für große Gefühle und innige Ausdruckskraft. Ihre Songs strahlten eine große Intensität aus, die getragen von Ruhe und Kraft, erreichte und gut tat. Ihre weiche und sparsame Gestik beim Singen unterstrich dies. Besonders ihre Liebeslieder gingen zu Herzen. Auch Benjamin Traerup zeigte sich gerührt – der bekannte Saxophonist ist ihr Mann. Er und Bassist Jordi Mestres waren aber viel mehr als die perfekte Begleitung für Indra Rios-Moor, wie sie in solistischen Einlagen immer wieder überzeugend zeigten. Das Debutalbum von Rios-Moor „Heartland“ erschien 2015, das jüngste Album mit dem Titel „Freedom Road“ vergangenes Jahr. Seit ihrem Debut sind die Jazzsängerin und ihre Musiker auf der Erfolgsspur und werden in der internationalen Jazzszene hoch gehandelt. Vor vier Jahren hat Indra Rios-Moore schon einmal in Heubach gesungen und war – wie sie im Plauderton erzählte – mit besten Erinnerungen wieder gekommen.

Die Hauskonzerte gehen weiter: Am Samstag, 14. Oktober, treten um 20 Uhr Gerwin Eisenhauer (Trio ELF) und die 18-jährige Rapperin Layla Carter auf.