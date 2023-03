Es waren Feierlichkeiten, die viel Herzlichkeit ausstrahlten, in denen auf persönliche, teils auch humorvolle Weise, Dank, Zuneigung und Wertschätzung für die Scheidende zum Ausdruck kamen: Christiane Vogel (65) ist am Sonntagnachmittag in einem festlichen Gottesdienst in der Versöhnungskirche Waldshut von der evangelischen Landesbischöfin Heike Springhart von ihren Aufgaben als Dekanin entpflichtet und in den Ruhestand verabschiedet worden.

Die Verabschiedung: Im Rahmen eines festlichen Gottesdienstes in der evangelischen Versöhnungskirche entpflichtet Landesbischöfin Heike Springhart Christiane Vogel (links) von ihren Aufgaben als Dekanin des Kirchenbezirks Hochrhein und entlässt sie in den Ruhestand, rechts Felix Lohrer (Vorsitzender der Bezirkssynode). | Bild: Ursula Freudig

„Sie hat die Menschen miteinander und mit der Botschaft des Herrn in Verbindung gebracht“, würdigte die Landesbischöfin Christiane Vogels Verdienste und segnete sie. 18 Jahre war Vogel Dekanin im Evangelischen Kirchenbezirk Hochrhein und gleichzeitig zu 50 Prozent Pfarrerin der evangelischen Kirchengemeinde Waldshut. Ihre Ordination hatte sie vor 38 Jahren.

Viele Besucher sind gekommen

Die Versöhnungskirche war bei den Verabschiedungsfeierlichkeiten bis auf den letzten Platz besetzt. Unter den Besuchern viele kirchliche und auch einige politische Amtsträger.

Viele Besucher: Blick in die evangelische Versöhnungskirche Waldshut während des feierlichen Gottesdienstes anlässlich der Verabschiedung von Christiane Vogel (vorne Sechste von links) aus dem Dienst als Dekanin. | Bild: Ursula Freudig

In ihrer letzten Predigt als Dekanin sprach Christiane Vogel über den Psalm 23, in dem es über den Herrn heißt: „Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen.“ Vogel hob hervor, dass diese Aussage auch für ihren zurückgelegten Weg gelte, sie geführt worden wäre, auch wenn es nicht nur glückliche, sondern auch traurige Streckenabschnitte gegeben hätte.

Zur Person Christiane Vogel (65) ist in Berlin geboren und in Heidelberg und Leimen aufgewachsen. Die studierte evangelische Theologin war unter anderem als Vikarin in Weil und Triberg tätig, bevor sie Pfarrerin in Inzlingen und Krankenhauspfarrerin in Lörrach wurde. 2005 zog sie nach Waldshut, um ihre Stelle als Dekanin im Evangelischen Kirchenbezirk Hochrhein und eine 50-Prozent-Stelle als Pfarrerin in der evangelischen Kirchengemeinde Waldshut anzutreten. Christiane Vogel bleibt im Ruhestand ihrem bisherigen Wohnort Waldshut treu.

Die Kantorei Hochrhein gestaltete den Gottesdienst mit freudvoll-festlichen Liedern. Dies unter der Leitung von Kantor Matthias Flierl und von Trude Klein, die in der Dienstzeit Vogels viele Jahre Kantorin war.

Musikalische Gestaltung: Die Kantorei Hochrhein unter der Leitung von Kantor Matthias Flierl und Ex-Kantorin Trude Klein (rechts) begleiten den feierlichen Verabschiedungs-Gottesdienst in der Versöhnungskirche. | Bild: Ursula Freudig

Dass die scheidende Dekanin der Ökumene zugewandt war, zeigte sich in dem Gottesdienst auch darin, dass die Fürbitten von hiesigen Amtsträgern verschiedener Kirchen gesprochen wurden.

Grußworte und Pfarrerband

Der festliche Gottesdienst ging nahtlos über in einen Grußwortteil. Landrat Martin Kistler, Oberbürgermeister Philipp Frank, Kirchenrätin Sabine Kast-Streib, Dekanin Christine Straberg (Brugg/Schweiz), der katholische Pfarrer Ulrich Sickinger, Dekan-Stellvertreter Markus Wagenbach, Schuldekanin Martina Dinner, Prädikantin Eva Maria Frommeyer und Pfarrer Wieland Bopp-Hartwig traten ans Mikrofon.

Im Geist der Ökumene: Der katholische Pfarrer Ulrich Sickinger dankt Christiane Vogel für das gute Miteinander, dies auch im Namen von Dekan Peter Berg. | Bild: Ursula Freudig

In herzlichen und persönlichen Worten würdigten sie das Wirken und die Persönlichkeit Christiane Vogels, ihre Nähe zu den Menschen, ihren Humor, dies verbunden mit den besten Wünschen für den neuen Lebensabschnitt.

Obwohl Christiane Vogel keine Geschenke gewollt hatte, gab es natürlich viele einschließlich einer Ehrung: Landrat Martin Kistler überreichte ihr die silberne Medaille des Landkreises Waldshut.

Ehrung vom Landkreis Waldshut: Landrat Martin Kistler überreicht Christiane Vogel für ihre Verdienste als Dekanin im Evangelischen Kirchenbezirk Hochrhein die silberne Medaille des Landkreises. | Bild: Ursula Freudig

Den Grußwortteil begleitete die Pfarrer-Band mit Pfarrer Martin Rathgeber als Sänger. „Danke Frau Vogel“ sangen zum Abschluss alle gemeinsam.

Musikalische Pfarrer: Die Pfarrer-Band im Kirchenbezirk Hochrhein spielt zu Ehren der scheidenden Dekanin Vogel, von links Pfarrer Peter Hasenbrink (Wehr, Oflingen), Pfarrer Mathias Geib (Bonndorf), Pfarrer Martin Rathgeber (Murg, Rickenbach, Herrischried), Pfarrer Thomas O.H. Kaiser (Klettgau), nicht auf dem Bild ist am Klavier Pfarrer Matthias Hasenbrink. | Bild: Ursula Freudig

Mit stehenden Ovationen für Christiane Vogel endete der offizielle Teil, was diese so kommentierte: „Ich bin sprachlos und das bin ich selten.“ Bei Häppchen und Getränken blieben danach noch alle lange bei angeregten Gesprächen zusammen.