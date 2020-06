von Ursula Freudig

Mit einer besonderen Aktion haben vor dem Tiengener Pflegeheim „Haus am Vitibuck„ haben Angehörige von Heimbewohnern dem Personal des Hauses danke gesagt. Danke dafür, dass sie in Zeiten der Corona-Pandemie trotz der mit ihr verbundenen Mehrbelastungen und Herausforderungen zuverlässig und professionell für die Heimbewohner da sind.

Initiator war der Lauchringer Künstler Jürgen Scheel. Er hat die Plakate angefertigt, die Wertschätzung der Arbeit des Personals zum Ausdruck bringen. Zu seiner Motivation sagte Scheel, dass er das Heim durch den dortigen Aufenthalt seiner Frau sehr gut kennen würde und gesehen hätte, wie die Mitarbeiter sich um die Bewohner bemühten.

„Jetzt, da durch Corona alles so schwierig geworden ist, dachte ich, ich mache eine „Danke-Aktion“, so Scheel. Mitgemacht haben Hans und Monika Preißer, die ebenfalls sehr zufrieden mit der Betreuung eines Familienmitglieds im Heim sind. Ausgedrückt haben sie dies mit einem großen „Danke-Banner“. „Unsere Mitarbeiter haben die Aktion sehr gut aufgenommen und sich sehr gefreut“, so Heimleiterin Anna Offermann-de Boor.

Sie hebt hervor, dass ihr Haus nach wie vor auf die Unterstützung der Angehörigen angewiesen sei und gegenseitiges Verständnis und Vertrauen wichtig seien, um die aktuelle Situation gemeinsam zu meistern. „Wir müssen vorsichtig bleiben, noch ist nichts wie in Normalzeiten, noch ist die Lage eine Herausforderung“, so Anna Offermann-de Boor.

Im Sinne dieser Vorsicht können Angehörige nach wie vor Heimbewohner nur nach vorheriger Anmeldung unter Einhaltung von Schutzmaßnahmen zeitlich begrenzt besuchen. Für Besuche steht derzeit ein Besucherfenster zur Verfügung und zusätzlich sind jetzt unter Einhaltung eines großzügigen Abstands auch Treffen an zwei Tischen auf der Terrasse möglich. Bislang kein Corona-Fall im „Haus am Vitibuck„ und positive Tendenzen bei der allgemeinen Corona-Lage kommentiert die Heimleiterin so: „Es sieht gut aus, aber wir würden uns widersprechen, wenn wir jetzt Lockerungen einführen.“