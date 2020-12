von Claus Bingold

Große Trauer in Waldshut: Der Gärtnermeister Werner „Wiener“ Knobloch ist im Alter von 75 Jahren gestorben. Werner Knobloch kam am 25. April 1945 als jüngstes von vier Kindern der Eheleute Elisabeth, geborene Krieg, und Karl Knobloch zur Welt. Nach Abschluss seiner Schulzeit an der Heinrich-Hansjakob-Schule im Jahr 1960 absolvierte er eine Lehre als Gärtner. Nach einigen Gesellenjahren besuchte Werner Knobloch Anfang der 70er Jahre die Meisterschule für Friedhofsgärtner in Hohenheim, die er mit Erfolg abschloss.

Eigene Gärtnerei mit Blumenladen

Ende der 70er erfüllte sich Werner Knobloch den lange gehegten Traum von der eigenen Gärtnerei mit Gewächshaus und Blumenladen. Er übernahm die Friedhofsgärtnerei in der Kalvarienbergstraße 30 beim Friedhof auf dem Aarberg.

Am 12. Juli 1968 heiratete Werner Knobloch Ursula Single aus Waldshut. Die kirchliche Trauung fand seinerzeit im Dom zu St. Blasien statt. Die vier Kinder von Werner und Ursula Knobloch, Franz, die Zwillinge Petra und Heike sowie Ralph, kamen in den 60er und 70er Jahren zur Welt.

Fußball und Fasnacht seine Hobbys

Werner „Wiener“ Knobloch galt allgemein als geselliger und lebenslustiger Mensch. Eines seiner Hobbys war der Fußball. Als 15-jähriger wurde Werner Knobloch Mitglied des VfB Waldshut. In diesem Jahr wurde er noch für seine 60-jährige Vereinsmitgliedschaft geehrt.

Eine weitere Leidenschaft Werner „Wiener“ Knoblochs war die Fasnacht. Anfang der 70er schloss er sich einer Gruppe von Fasnachtsbegeisterten Waldshutern an und war 1976 Mitbegründer der Gruppe der Hansele und Geltentrommler in der Narro-Zunft Waldshut. von 1977 bis 1980 war er deren erster Präsident. Anschließend war er Mitglied des Narrenrates und von 1983 bis 2001 „Säckelmeister“, der sich um die Finanzen der Zunft kümmerte.

Als Gärtner war Werner Knobloch natürlich ausgesprochen naturverbunden. Er liebte lange Spaziergänge und Wanderungen in Wald und Flur. Ausgesprochen gerne ging er in die Pilze.

Um Werner Knobloch trauern neben der Familie mit den fünf Enkeln auch seine Freunde und die Waldshuter Narrenfamilie.