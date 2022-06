von Ursula Freudig

Endlich hat wieder zusammengefunden, was seit vielen Jahren traditionell zusammen gehört: Tiengen und das dreitägige Pfingstreitturnier des Reitervereins Tiengen. Nach zwei Jahren Corona-Zwangspause war diese Pfingsten auf dem Gelände an der Wutach wieder drei Tage lang buntes Leben unter dem Stern des Pferdesports. Auch wenn es Sonntagvormittag regnerisch war und mit rund 300 deutlich weniger Pferde am Start waren als 2019, war es wieder ein unterhaltsames und spannendes Großereignis.

31 Spring- und Dressurprüfungen unter den Augen versierter Wertungsrichter absolvierten Pferd und Reiter. Angefangen von Einsteigerprüfungen bis zu anspruchsvollen M-Dressurklasse und mit dem „Großen Preis von Waldshut-Tiengen“ am Pfingstmontag, einem Springen der Klasse S mit Hindernissen bis zu 140 Zentimeter Höhe. Das Pferdesportereignis hatte wieder viele Zuschauer angezogen, die wie immer, auch Spaß am „Drumherum“ hatten.

Großer Andrang: Besonders um die Mittagszeit ist beim Pfingstreitturnier in Tiengen das Festzelt sehr gut gefüllt. | Bild: Ursula Freudig

Stände machten Angebote „rund um Pferd und Reiter“ und im großen Festzelt wurden kulinarische Wünsche erfüllt. Über das Sportliche hinaus, hatte auch das diesjährige Pfingstreitturnier wieder Festcharakter. Pferdesport und geselliges Beisammensein in entspannter Atmosphäre zu verbinden, ist Markenzeichen des Pfingstreitturniers. Alles klappte bestens dank der umfangreichen Arbeitseinsätze vor und während des Turniers von Mitgliedern und Freunden des Reitervereins.

Auch Sponsoren waren wieder zur Stelle. Preisgelder in Höhe von insgesamt knapp 8000 Euro und viele Sachpreise wurden an die besten Reiter vergeben und unzählige Schleifen bei Siegerehrung an die Hälse der Pferde geheftet.

Letzte Handgriffe: Damit Sir Boss bei der gleich kommenden M-Dressurprüfung so schön wie möglich ist, nimmt Tanja Gerber vom Pferdezentrum Langwiesenhof Wutöschingen nochmals die Bürste in die Hand. | Bild: Ursula Freudig

Nicole Huber, Vorsitzende des Reitervereins Tiengen, zeigte sich unter dem Strich zufrieden: „Nach der langen Pause war alles umso anstrengender, aber ich denke, es hat sich gelohnt.“ Das Pfingstreitturnier wird dieses Jahr aller Voraussicht nach nicht das einzige Turnier des Reitervereins Tiengen bleiben. „Das Jugendturnier Mitte Oktober ist fest eingeplant“, bekräftigt Huber.