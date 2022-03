von SK

Ludwig van Beethoven und Béla Bartok – mit diesen Namen verbindet der Konzertbesucher höchst unterschiedliche Erwartungen, was die Verständlichkeit ihrer musikalischen Sprache betrifft. Beide Komponisten waren jedoch gleichermaßen von der Notwendigkeit durchdrungen, ihr Schaffen in neue Bahnen zu lenken; Beethoven mit geradezu universellem Anspruch und bereit, den Hörer mit Zumutungen zu konfrontieren, Bartok mit einer Spiritualität, die sich aus der kleinbäuerlichen Kultur seiner Heimat speiste und deren Topoi sich bis dato lediglich in trivialisierter Form in den westlichen Kompositionen wiederfanden.

Ein spezielles Stück

Beethovens op.74, vom Basler Streichquartett mit Verve vorgetragen, empfindet der heutige Hörer wohl zu allerletzt als provokant. Dabei sollte er vielleicht staunend verfolgen, wie ein Thema entsteht: in zaghaften Ansätzen, stockend. Nach einem signalhaften Aufwärtsakkord folgen gleich zwei gegenläufige Gesänge der Violinen, die tiefen Stimmen fallen ein – und das Eingangsmotiv erscheint in der Umkehrung als Seitenthema. Artifiziell und eben doch eine Zumutung, es sei denn, die Akteure verstehen es, eine atmosphärische Verbindung herzustellen.

Technische Überlegenheit ist für die Basler Musiker Mittel zum Zweck. Die „vier vernünftigen Personen“, die Goethe im Streichquartett zu vernehmen meint, preschen nach der Adagio-Idylle in einen düsteren und hitzigen Disput. Unterhaltung oder eher Gezänk um das zu verhandelnde Thema? Welch ein Glück, wenn ein souveräner Cellist die Einigung mit stoisch wiederholten Achteln herbeiführt. Heiter einigt man sich umstandslos auf ein Motiv, das den Takt des Variationensatzes infrage stellt.

Souveräne Technik und große Frische

Erst in den teils brillant-solistischen Variationen wird dem Hörer serviert, was er erwartet: eine opulente melodiöse Palette. Er muss sich gedulden, mitdenken und darf auch genießen. Die Basler warten mit souveräner Technik und großer Frische auf! Um Bartoks Musik zu genießen, ist eine andere, erweiterte Hörerfahrung vonnöten. Ihm schienen wie vielen Zeitgenossen die Möglichkeit der Funktionsharmonik erschöpft. Herbe Klanglichkeit und synkopisch-tänzerische Elemente gehen unter die Haut und in die Glieder.

Der Hörer wird sofort gewahr, dass ein innerer Zusammenhalt besteht, der aber von seiner eigenen Prägung abweicht. So erscheint die Dissonanz nicht als eine aufzulösende, sondern als gleichberechtigte Klangoption. Intonation und Phrasierung der Spieler müssen sich entsprechend neu ausrichten – eine Herausforderung, die nur Berufenen anzuraten ist. Das Publikum in der Versöhnungskirche ließ sich aber berühren und mitreißen, wie der stürmische Applaus belegte.