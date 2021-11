von Manfred Dinort

Wo stellt man am besten eine Himmelsliege auf? Nahe am Himmel oder besser unten im Tal? Mit dieser und anderen Fragen hat sich der Ortschaftsrat Aichen in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt, die coronabedingt in der Gemeindehalle stattfand. Entschieden wurde schließlich, die Liege weiter unten, im Bereich Gutenburg aufzustellen.

Bauantrag

Bedauert wurde, dass der Bauantrag zum Umbau eines ehemaligen Ökonomiegebäudes im Ortsteil Gutenburg, Flurstück Nr. 1045/1, als Wohnhaus mit zwei Wohnungen, vom Baurechtsamt der Stadt abgelehnt wurde. Hier müssten erst die baurechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, so die amtliche Begründung, da das Bauvorhaben in einem Mischgebiet und zudem im Außenbereich liege.

Friedhof

Saniert und teilweise erneuert werden muss die Friedhofsmauer, die teilweise eingestürzt ist. Dabei sei mit Kosten in Höhe von 3000 Euro zu rechnen, so Ortsvorsteher Christian Maier. Doch es sei fraglich, ob das Geld ausreichen werde, da der Hangdruck sehr hoch sei und die Baumaßnahme entsprechend angepasst werden müsste. Teilweise müsse die Hecke neu gepflanzt werden.

Vereine

Weiter wurde beschlossen, die Vereinsförderung im bisherigen Rahmen beizubehalten, insgesamt 750 Euro. Dabei wurden Überlegungen angestellt, die Anteile nicht, wie bisher, im Vorhinein festzulegen, sondern sich am Bedarf der Vereine zu orientieren, der von Jahr zu Jahr unterschiedlich sein könne.

Termine

Zu den anstehenden Terminen sagte der Ortsvorsteher: „Die Bürgerversammlung 2022 wollen wir in jedem Fall durchführen.“ Dazu sei es aber erforderlich, eine einheitliche Regelung mit den übrigen Ortsteilen anzustreben. Geplant sei daher ein Treffen der Ortsvorsteher. Wünschenswert wäre auch, den Seniorennachmittag stattfinden zu lassen, „ohne Programm, als gemütliches Beisammensein, ein einfacher Kaffeenachmittag mit anschließendem Vesper“.

Willkommensgruß

Am Ortseingang sollen neue Schilder mit einem Willkommensgruß angebracht werden, darunter eine Tafel, um Veranstaltungen anzukündigen. Die Stadt habe Vorschläge gemacht, „wir möchten aber gern unsere eigenen Vorstellungen realisieren“, so Maier. Für den Winterdienst wird dringend ein Helfer gesucht, um die öffentlichen Flächen freizuhalten. Dabei stünde auch eine Schneefräse zur Verfügung.

Anfragen

Im Rahmen der Bürgeranhörung wies ein Besucher auf einen Streitfall im Dorf hin, wobei es um die Errichtung einer Mauer ging. „Das müsste doch zu regeln sein, wenn man miteinander redet“, meinte er. Angesprochen wurde auch der Zustand der Feldwege und der streckenweise hohe Grasbewuchs. Christian Maier erklärte dazu: Zuständig ist der Wegewart, aber der sei zeitweilig wegen Krankheit ausgefallen, sodass er die Einsätze nicht im gewohnten Umfang habe ausführen können.